Nyomozós játékban ismerkedtek a szakmákkal a nyolcadikosok - Pályaválasztás játékosan

Ebben a tanévben Csongrád megyében csaknem 3,5 ezer nyolcadik osztályos dönt a továbbtanulásról. A pályaválasztást évek óta segít a Csongrád Megyei Kormányhivatal egy többnapos pályaorientációs börzével. A megye legnagyobb pályaválasztási tanácsadását idén október 18. és 20. között rendezik. Ezt megelőzően tegnap egy ráhangolódást segítő játékot szerveztek általános iskolásoknak.A SzakmaGo új, kreatív nyomkereső vetélkedőn négy általános iskola csapata, közel száz diák vágott neki a játékos programnak, amellyel szakmákhoz kötődő szegedi helytörténeti értékekre irányították a szervezők a figyelmet.

A nap célja az, hogy segítsük a pályaválasztás előtt állókat, bemutassuk azt, milyen jó szakmák vannak. Ezekből kapnak egy ízelítőt, méghozzá úgy, hogy közben játszanak is.

– magyarázta a SzakmaGo lényegét Balázs Gitta, a CSMKH foglalkoztatási főosztályának szolgáltatási szakügyintézője.A manapság egyre népszerűbb UrbanGo játék mintájára szervezett túrára minden csapat a Móravárosi Szakgimnázium és Szakközépiskolából indult, és a feladatok megoldása során jutottak olyan információkhoz, amelyek alapján továbbhaladhattak. Az SZTEJKI Weöres Sándor Általános Iskola nyolcadikos diákjainak a Mórában ki kellett rakniuk egy puzzle-t, a rajta szereplő hely volt az első állomása túrájuknak.

Egy hamburger volt a képen, vagyis a Kálvária téri hamburgerezőbe megyünk elsőként.

mondta Patyi Olivér, aki már azt is tudja, informatikus lesz. Cservákné Krista Mónika osztályfőnöktől megtudtuk, sokan érdeklőknek az osztályból a szakmák iránt, a sláger náluk szakácsnak lenni.Egy csapat körülbelül két óra alatt járta végig a helyszíneket, ahol feladatokon keresztül jutottak el a következő állomásra: például ha rájöttek, hol dolgozott Szent-Györgyi Albert, akkor eljutottak a Déribe, majd a Szegedi Szakképzési Centrum szakmákat tanító néhány szakiskolájába, vagyis a Vasváriba és a Vedresbe is.A játékos kirándulást a Csongrád Megyei Kormányhivatalban zárták. Az elsőként induló Dózsa György Általános Iskola 8. a osztályosainak több mint két óráig tartott a túra. Bagi Miklóstól megtudtuk, kifejezetten érdekes volt a feladat, és ügyesen boldogultak. Ő maga a Radnótiba készül, ám több osztálytársa szeretne autószerelő vagy informatikus lenni.Balázs Gitta szerint érdemes most vízvezeték-szerelőnek, festőnek vagy villanyszerelőnek tanulni, mert az építőipari szakmák hiányszakmák. A megfelelő hivatás kiválasztásában segítenek az októberi börzével, amelyen most újdonság, hogy a zsúfoltság elkerülése érdekében az október 18-ai és 19-ei rendezvény látogatása a csoportok számára regisztrációhoz kötött. Ehhez egy felületet hozott létre a hivatal, amely elérhető a pav.csmkh.hu weboldalon keresztül. Itt a szabad időpontokra kattintva lehet kiválasztani a csoport számára megfelelő időpontot.Fotó: Karnok Csaba