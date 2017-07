Olaj került a Tiszába Algyőnél, nincs gazdája a szennyezésnek

Bakó László értesítette lapunkat. Legszívesebben visszafordult volna. Nem fogott semmit, csak azért maradt végül, mert várta, hátha jön valaki valamelyik hatóságtól. Fotó: Kuklis István

– Kettőkor jöttem le a vízre. Akkor itt, a hidaknál, a két part között végig beborította a felszínt. Azóta széjjelterült, de még mindig nagyon büdös van. Ez szabályos gázolajszag! – számolt be telefonon lapunknak az algyői Bakó László horgász. Ismerősein keresztül értesítette a szerkesztőséget, szólt a rendőrségnek is. Az általa észlelt szennyeződés szagával három órakor körülbelül másfél kilométerrel lejjebb, az algyői Komp utca végénél lévő csónakkikötőnél találkoztunk. A megyei horgászszövetség halőre, Belovai János is akkor ért a kikötőbe, ő már a töltésen felfigyelt a szagra.

Az algyői csónakkikötőnél négy órakor nagy felületen torlódott föl a filmszerű, szivárványszínű szennyeződés. Fotó: Kuklis István

Fotóriporter kollégánkkal csónakba ültünk, és árral szemben haladva mindvégig éreztük mi is a gázolajszagot. Láttuk a szivárványszínű, filmszerűen vékony szennyeződést is, amely összetorlódott, amikor a csónakkal merőlegesen fordultunk a sodrásnak. A szag a közúti és a vasúti híd felé haladva erősödött. A szennyezés eredetét kutatva a híd lábánál csónakból és a partról pecázóktól érdeklődtünk. Azt sikerült megtudni, hogy délelőtt még nem, fél kettőkor viszont már érződött a szag – az egyik horgász akkor szállt ki a parton a kocsijából, és ijedtében körbenézte az autót, mert azt hitte, abból folyik valami. Kapása senkinek sem volt. – Valami mindig történik a Tiszával! Tavasszal is előfordult, hogy jött valami barnaság, aztán napokra eltűntek a halak – mondta csónakjában ülve Bakó László.A vasúti híd fölött közvetlenül áll egy úszómű, rajta rakodógép. Itt pakolják ki a Szerbiából érkező kavicsot a partra, és viszik tovább teherautókkal a vásárhelyi elkerülő út építéséhez. Az úszóművön szolgáló férfitól is érdeklődtünk. Azt mondta, tőlük nem folyhatott el semmi.Följebb nem érződött a szag, és nem látszott semmi. A szemben, följebb lévő nudista strandon a napozó emberektől is érdeklődtünk. Ők nem éreztek semmit, korábban sem.

Az úszóművet fenntartó kft.-t megkérdeztük arról, amit az egyik, nevét nem vállaló horgásztól hallottunk: előfordulhat-e, hogy a hajón kifolyt az üzemanyag, azt homokkal leszórták, és a folyóba takarították bele. Azt mondták, ilyenről nem tudnak. Azért sem fordulhat elő ilyesmi, mert ezen a napon nem volt rakodás. Nem volt szükség arra, hogy az üzemanyagot töltsék.Így tehát nem sikerült megállapítani, kitől, mitől jött, és mekkora mennyiségű lehetett a szennyezés. Csónakáztunk néhány kilométert a gázolajszagban.Az algyői kikötő felé haladva ismét éreztük, és itt-ott látszott még a filmszerű szennyeződés. A kikötőben a csónakok, kishajók oldalánál feltorlódott. A szennyezésről értesítettük az Ativiziget, amelynek munkatársa azt mondta, intézkedik, és mihelyt biztosat tud, tájékoztat.