Olvasónk szerint túl sokat emelt az IKV - miközben elhanyagolt az udvar, mállik a vakolat

Igazságtalannak tartja

Nimcsovits Sándor kezében a közös költség emeléséről szóló határozattal. Háttérben az elhanyagolt ház és az udvar, amelyen még ott száradnak az ősszel lehullott falevelek. Fotó: Karnok Csaba

Koszos udvar, repedező falak és korhadt fakapu látványa fogadott bennünket a Kálmány Lajos utcai régi építésű társasházban. Az épületben négy lakás van, ebből kettő magán-, kettő a város tulajdonában van. Nimcsovits Sándor tizenöt éve vette meg a 37 négyzetméteres ingatlant, szomszédja, a másik tulajdonos is szintén régóta él itt.Sándor azért kereste meg lapunkat, mert igazságtalannak tartja, hogy 60 százalékkal megemelik a közös költségüket, holott a szolgáltatás minősége változatlan. Levélben kapott arról tájékoztatást, hogy márciustól 14 ezer 814 forint lesz a közös költsége az eddigi 8700 helyett. Sokallja ezt az összeget, amely végül a nyugdíjasoknak járó szemétszállítási kedvezmény levonása után 13 ezer 512 forintra módosult. Ám így is majd 5 ezer forinttal több, mint eddig.

Kétszer négyezer

Megmagyarázza az emelés okát a szolgáltató

Elmaradtak a felújítások

A házban két ingatlan tulajdonosa az IKV Zrt., ezért a ház közös képviseletét is ez a cég látja el. A lakógyűlésen hiába szavazott a díjemelés ellen Sándor és szomszédja, ugyanis a két önkormányzati lakás nagyobb, mint az övék, így az IKV a többségi tulajdonos.– Gyakorlatilag azt csinálnak, amit akarnak, nem tudunk semmit tenni. Ki akartunk mi lépni, kerestünk volna egy másik közös képviselőt, aki ezt feleennyi pénzért vállalja, de ezt sem engedik – panaszkodott a kisnyugdíjból élő Sándor.Az új közösköltség-tervezetből kiderült, közel 4 ezer forintot fizetnek közös képviseletre és majd ugyanennyit takarításra. Megkérdeztük az IKV Zrt.-t, mit tartalmaz ez az összeg. Kérdésünkre Kardos Kálmán vezérigazgatótól azt a választ kaptuk, hogy a takarítási díj tartalmazza a heti kétszeri utcasöprést és szemetesedény-mozgatást, a hóeltakarítást, valamint az őszi falevelek begyűjtését és elszállítását.A házhoz érkezésünkkor pont Sándor vitte ki a szemetesedényt, elmondta, mindig ők hozzák-viszik. A takarítócégtől hetente egyszer jön egy asszony, ám neki is ők adnak vizet a gang felmosására. Arról pedig mi is megbizonyosodhattunk, hogy az udvaron még ott száradtak az őszi falevelek.Arra is rákérdeztünk, a szegedi árakhoz képest miért ilyen magas a közös költség összege. A példa kedvéért: egy tízemeletes liftes házban egy 60 négyzetméteres lakásnak 8400 forint a közös költsége, míg itt egy szinte feleakkorának majd a duplája. Erre az alábbi választ kaptuk: „Az utóbbi két évben kormányzati döntésre a minimálbér és a garantált bér jelentősen megemelkedett, emiatt a takarítási szolgáltatási díjak is emelkedtek. Az előző években a takarítási szolgáltatási díj nem tartalmazta a tisztítószerek, eszközök és síkosságmentesítő szóróanyag árát, az külön került kiszámlázásra a takarítási díjon felül. 2018. évtől a takarítási díjban már benne van ezeknek az anyagoknak az ára is."Sándor azt is nehezményezi, hogy nem költenek a házfelújításra. A folyosó fala több helyen omlik, és a ház külső részén is hullik a vakolat, erre tábla is figyelmeztet. A bejárati nagykapu is látott már szebb napokat. Többször jelezték már az IKV-nak, azt is felajánlották, megcsinálják majd ők, csak az anyagköltséget fedezzék, ám mindig elutasító választ kaptak. Az önkormányzati cég megerősítette: 2008 és 2016 között valóban semmilyen felújítás nem történt. Tavaly viszont 100 ezer forintot költöttek a lábazat egy részének felújítására. Mint kiderült, ezt is a lakók csináltatták meg, és utólag kapták meg annak árát.