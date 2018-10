Ősztől kampány indult: népszerűsítik a nevelőszülői munkát - Jutka mamáéknál 23 gyermek nevelkedett

A Bodor családban gyakoriak az esti beszélgetések, sokszor kártyapartival bővítve. Fotó: Török János

Mindig nagy családot terveztek

Csongrád megye példát mutat

A 18 éves Dániel, a 15 éves Zsolt és az egy évvel fiatalabb Levente a jó időt kihasználva együtt focizik a kertben. Fotó: Török János

Lelki gazdagságot ad a gyermekek szeretete

Bodor János és felesége, Jutka huszonöt éve nevelőszülők, most nyolc, 13 és 23 év közötti fiatalt nevelnek, szeretnek és „gyógyítanak" sándorfalvi otthonukban. A házaspár jó példa azoknak, akik nevelőszülői pályát terveznek. Ezt a hivatást népszerűsíti most egy országos kampány is. Megyénként mutatják be a hivatást, ezzel próbálva a fiatalok figyelmét felhívni a nevelőszülői pályára.Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára úgy fogalmazott, a nevelőszülők átmenetileg nyújtanak segítséget azoknak a gyerekeknek, akiknek a családja bajba került, befogadják őket arra az időre, amíg visszatérhetnek családjukhoz. Az államtitkár szerint a nevelőszülőség több mint egy munka, nevelőszülőnek lenni hivatás, társadalmi felelősségvállalás.Ezt megerősítette Bodor Jánosné is, akit környezete Jutka mamaként ismer: két saját gyermeke és egy fiúunokája, valamint nevelt gyermekeik mellett egyszerre éli meg az anyaságot és nagyszülőséget is.Jutka elmesélte, mindig nagy családot terveztek, mivel nem úgy alakult, és saját gyermekeik már nagyobbak voltak, eldöntötték a férjével, segíteni fognak nehéz sorsú gyerekeken. 1994-ben lettek hivatalos nevelőszülők, mindjárt öt gyermek került hozzájuk. Az egyik testvérpár – Isti és Betti – még mindig náluk él egy külön házrészben, négy órában dolgoznak, másodszakmát tanulnak. A legfiatalabb gyermek, aki hozzájuk került, 8 hónapos volt, Szandra is még velük él, jelenleg szakmát tanul.– A 25 év alatt összesen 23 gyermek volt a családunk része, közülük 13-at sikerült visszagondoznunk a családjához – magyarázta Jutka, ám olyanok is vannak, akik tőlük kikerülve kezdtek önálló életet. Jelenleg Istivel és Bettivel együtt összesen 10 fiatal él náluk, 8 gondozottjuk van, a legfiatalabb 13 éves. – Voltak sérült gyermekeink, vannak romák is, magyarok is. Mi nem válogatunk, egy gyermeknek családra van szüksége kortól és származástól függetlenül – magyarázta a nevelőanya, aki most is az orvostól jött, az egyik fiú szorult kezelésre. Mint mondja, mindig van tennivaló, de így teljes az életük. Céljuk az, hogy mindegyik gyermekük szerezzen legalább egy szakmát, ám többen már a másodikat tanulják vagy éppen érettségizni készülnek. – Megadjuk nekik a lehetőséget egy olyan életre, amely eredetileg nem jutott nekik, és megpróbáljuk őket a férjemmel, „Apácskával" jó irányba terelni – mondta mosolyogva Jutka mama.A Szeged–Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója hat megyében (Csongrád mellett Bács-Kiskun, Jász-Nagykun- Szolnok, Békés, Komárom- Esztergom és Pest) több mint ezer nevelőszülővel áll kapcsolatban.– Örülünk a nevelőszülői toborzás újbóli fellendülésének, annál is inkább, mert 2010 és 2014 között mi magunk az akkori szociális államtitkársággal közösen komoly energiát fektettünk bele, hogy népszerűsítsük ezt a hivatást. Azóta is integrációs napok formájában, tudatos toborzással igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy növeljük és fiatalítsuk nevelőszülői szolgálatunkat – mondta Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója.A program célja, hogy minél több gyermek családban nőhessen fel. – Csongrád megye élen jár ebben, a családjukból kiemelt gyermekek több mint 90 százaléka befogadó szülőknél nevelkedik. Komárom-Esztergom megyében és a főváros területén még bőven van munka – tette hozzá Kothencz János. Úgy gondolja, minden gyermeknek családban van a helye, ez szolgálja a gyermekek érzelmi, testi és mindennemű szükségletét. Ezt Jutka mama is megerősítette, szerinte nagyon fontos egy-egy ölelés, sok beszélgetés a gyerekekkel.Bodorné kérdésünkre azt mondta, amíg bírják, folytatják nevelőszülői hivatásukat. Ha felhívják őket, hogy van egy gyermek, akit nekik szánnak, nem mondanak nemet. Most az könnyebbség számukra, hogy nagyobbak gondozottjaik, több egykorú is van köztük. Jutka példája ragadós, a településen az ő hatására többen lettek nevelőszülők, szeretné, ha növekedne a számuk. Mentorként is tevékenykedik, segíti mások munkáját is. – Ajánlom azoknak, akiknek van lehetőségük, megfelelő lakásuk, elfogadó képességük és türelmük, vállaljanak olyan gyerekeket, akik segítségre szorulnak. Lelki gazdagságot is ad az a sok szeretet, amelyet a gyerekektől kapunk, öröm megélni egy-egy napot – magyarázta a sándorfalvi asszony. Úgy fogalmazott, voltak olyan helyzetek, amikor úgy érezte, a „haja is elmegy", ám ha egy gyermeket sikerült sínre rakniuk, az minden érzést felülmúlt.