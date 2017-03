Perdöntő lehet a kamera felvétele

Mit tehetünk, ha rossz jegyet ad az automata, vagy nem érezzük jogosnak az ellenőr büntetését? Örök slágertéma, lehet-e inni a vonaton vagy a buszon. Kikérhetjük a felvételt, ha kamera rögzít bennünket valamelyik tömegközlekedési eszközön? A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket, észrevételeket beküldeni – ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai válaszoltak.



– Az ellenőr megbüntethet, ha nálam van a bérletem, de a diákigazolványom számát elfelejtettem ráírni?



– Az ellenőrzést követő 3 munkanapon belül bérletbemutatással vagy jogosultságigazolással – és 900 forint megfizetésével – elkerülhető a magasabb összegű pótdíj. Szegeden a Kossuth Lajos sugárút 50. szám alatti irodát kell felkeresni.



– Helyi járatokon megbüntethet az ellenőr, ha épp a reggelimet fogyasztom?



– A Szegedi Közlekedési Társaság utazási feltételei egyértelműen tiltják járműveiken az étel- és italfogyasztást. A szabályozás célja a balesetmentes és biztonságos utazás feltételeinek megteremtése, kiemelve a különösen szélsőséges eseteket. Praktikus is lehetne akár, ha a néhány perces utazási időt hasznosítani lehetne, de varázsát elveszítené, ha ezt egyszerre többen tennék. A közlekedési társaság üzletszabályzata alapján reggelink ára a 7000 forintos pótdíjjal kiegészülne, melynek összege az idő múlásával növekszik.



– Hova fordulhatok, ha nem tartom jogosnak az ellenőr döntését, vitatom az eljárását, magatartását?



– Írásban és szóban is kifogást tehet a szolgáltatónál, de bejelentését érdemes bizonyítékokkal alátámasztania. A szóbeli panaszt azonnal ki kell vizsgálni. Amennyiben a kapott választ továbbra is vitatja, már írásban, azaz jegyzőkönyvben rögzítik a felek álláspontját. Egyezség hiányában eljárást kezdeményezhet a békéltető testület előtt is, ahol biztosítania kell képviseletét.



– Az ellenőr megbüntetett, holott szerettem volna a jegyemet érvényesíteni. Szándékomat a villamoson lévő kamera rögzítette. A szolgáltató megtagadhatja a felvétel kiadását?



– A felvételeket kizárólag a törvényben feljogosított szervezeteknek adják át, de megtekintésére lehetőség van a felvétel rögzítését követő 15. napig. A 16. naptól erre már nincs mód, mert törlik a felvételt. A panasznál figyelembe kell venni a látottakat, melyek jegyzőkönyvben is rögzíthetők.



– Hirtelen fékezésnél elestem az egyik járművön. Nem lett komolyabb bajom, de sérülés esetén felelősséggel tartozik a szolgáltató?



– Sérülés, illetve egyéb kár esetén kártérítésre jogosult az utas, ha a káreseménnyel összefüggésben megállapítható a szolgáltató felelőssége. Ekkor azonnal jelezni kell a problémát a járművezetőnek, amit jegyzőkönyvben rögzítenek. Ez azért is fontos, mert a kártérítés nem azonnali, hanem azt a szolgáltató által kötött általános felelősségbiztosítás alapján állapítják meg.