Pluszpénzt kaptak a körzeti fogorvosok - a problémák kezelésére ez nem elég

​A betegszállítók 45 százalékos emelést kaptak



A betegszállítók még nagyobb összeget kaptak: a szolgáltatás átlagos havi finanszírozása 250 millió forinttal, azaz 45 százalékkal emelkedett 2018 augusztusától. Az összeget a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már el is utalta a betegszállítást végző szolgáltatóknak.

Enyhült a körzeti praxisokban dolgozó orvosok fogfájása. Fotó: Karnok Csaba

Egy kormánydöntésnek köszönhetően a fogászati szakrendelések számára biztosított finanszírozási keret 1 milliárd forinttal növekedett. Ezzel együtt egy friss rendelet visszamenőleges hatállyal idén januártól módosította az egyes fogászati szakellátások pontértékét. Így 567 fogászati szakrendelés átlagosan havi 147 ezer forinttal magasabb összegből gazdálkodhat. A finanszírozási összeg megemelése már régóta esedékes volt. Tavaly szeptember elején az ellátások alulfinanszírozottsága miatti tiltakozásul három napra még az ellátást is megakasztották az alapellátásban dolgozók az országban.Csak a sürgős esetekkel voltak hajlandók foglalkozni – így hívták fel a figyelmet arra, hogy szinte veszteségesen tartják életben az állami ellátórendszert. Akkor elmondták, havi 600-800 ezer forinttal kapnak kevesebbet, mint a háziorvosok, miközben a fogászatban jóval nagyobbak a költségek.– Természetesen örömmel fogadtuk a pluszfinanszírozást, hiszen a semminél több, de ez az összeg nem oldja meg azokat az alapvető gondokat, amelyek miatt a figyelemfelhívó akciót megszerveztük – fogalmazott Pinke Ildikó, a Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei fogászati küldöttje.– Ezzel az emeléssel most átlagosan havi 800 ezer forinttal gazdálkodhatnak az alapellátó praxisok, ami még mindig kevés ahhoz, hogy nyugodtan lehessen azokat üzemeltetni. Béremelés például biztosan nem valósítható meg belőle olyan arányban, amilyenben a közalkalmazottak részesültek.Pinke Ildikó elmondta, ahhoz, hogy minden költséget fedezni tudjanak, körülbelül olyan mértékű finanszírozásra lenne szükségük az alapellátó fogorvosoknak, mint a háziorvosoknak. Ami legalább félmillió forinttal több. – Nem véletlen, hogy az országban több száz betöltetlen praxis van, és aki ki akar szállni, annak is nehéz vevőt találni rá. Régen csak az tarthatott magánrendeléseket, aki alapellátást is vállalt, ma már azonban nincs ilyen kötelezettség. Addig pedig, amíg akár egy kezdő is egy hét alatt megkeresi a privát szektorban, amit az alapellátásban egy hónap alatt kapna, nyilván nem kapkodnak a fiatalok sem ezért a lehetőségért.