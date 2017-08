Reggel 7-kor nyitott Szeged új áruháza: kávéval és lufival várta a Mömax az új vásárlóit - galéria

Az első napján reggel 7-kor nyitott ki Szeged új lakberendezési áruháza a Móravárosi körúton. Tegnap VIP-napot rendeztek: az építésben közreműködőket és kereskedelmi partnereiket látták vendégül néhány órára.Megírtuk: idén májusra-júniusra tervezték a nyitást az építés kezdetekor . Két szinten 6 ezer négyzetméteres az eladótér, ehhez kapcsolódik a helyi raktár és parkoló. Császár Viktória, a Mömax marketingese elmondta, 50 munkahelyet teremtettek. Az áruház annak a láncnak, az osztrák tulajdonú XXXLutz csoportnak a tagja, ahová a hazánkban szintén megtalálható Möbelix is tartozik. A kettő között úgy tett különbséget, hogy a Möbelix az egyszerűbb, az a gyorsabb vásárlásra szakosodott.A Mömax ennél több: lakberendezési ötleteket is ad, körbevezetve a vásárlót berendezett konyhákon, nappalikon, hálószobákon, irodákon. A svéd lakberendezési lánctól pedig abban térnek el alapvetően, hogy nincsenek saját tervezőik, hanem szakvásárokon kiválasztják, és a legújabb trendeket követve illesztik be a termékeket a kínálatukba. Lehet náluk konyhaszakértővel 3D-ben terveztetni, házhoz szállíttatni és összeszereltetni vagy kisteherautót bérelni. Az online rendelést viszont egyelőre csak tervezik.Letették a Világ Utcája Project alapkövét, többfunkciós kongresszusi komplexumot terveznek.Legkésőbb 2010-ben átadják a buszportot és a rendezvénycsarnokot.A Genomikai Innovációs Központ, a Biopolisz zászlóshajójának alapkövét fektették le a saroktelken. A buszport–rendezvénycsarnok ingatlanegyüttes tagja lesz.Shopping centert lehet építeni a saroktelken a városi rendezési terv szerint, amely a Szeviép-csoport tulajdona, és jelenleg egyedül a Spar „lakja".