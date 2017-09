Rendelet védi a parkokat, mégsem sikerül onnan kiszorítani az alvó hajléktalanokat

Mentőt is hívtak a parkőrök

Miután mentőt hívtak hozzá a parkőrök, és bebizonyosodott, hogy nincs szüksége ellátásra, József engedelmesen elment. A hajléktalan férfi nem érti, kit zavar, ha a földön fekszik. Fotó: Török János

– Azt mondják, zavarjuk az embereket. Pedig csak fekszünk – beszélt mindennapos problémáiról József. A férfi 1992 óta él az utcán, Szegeden az állomásnál, egy konténerben lakik. Napközben viszont a belvárosban pihen, mint mondja, sétálgat, barátokkal beszélget. – Néha a járókelők is idejönnek, de általában nem rosszindulatúan. Van, hogy még azt is megkérdezik, miben segíthetnek.József éppen ezért nem érti, miért zavarják el őket mostanában minden alkalommal, ha a belvárosban a földön pihennek. Múlt hét csütörtök délben is ez történt: előbb csak felkeltették a Dugonics téren a fűből, majd mentőt is hívtak hozzá a parkőrök, miután beszéltek hozzá, és úgy ítélték meg, szüksége van orvosi ellátásra. A férfi azonban ezt visszautasította.– Nincs panasza? Nem szed gyógyszert? Annyi a bűne, hogy hajléktalan? Akkor üljön ki egy padra, és vigyázzon magára – mondta neki a mentődolgozó, mire József engedelmesen odébbállt.Három hónapja járja a belvárost Bálint József György és Ábrahám László. A két parkőr dolga nyár óta, hogy mindenkire rászóljanak, aki a fűben fekszik. Turistákat, egyetemistákat ugyanúgy figyelmeztetnek, mint hajléktalanokat, utóbbiak mégis úgy érzik, ellenük vannak. – Nehéz elmagyaráznunk nekik, hogy parkokban nem feküdhetnek le, hiszen ez az ő világuk. A minap egy hölgy úgy fogalmazott a Dugonics tér egyik fája alatt, hogy az az ő lakása. Ráadásul hiába kísérjük őket egy padhoz, ahogy elmegyünk, visszafekszenek.

A Legkritikusabb a Dugonics és a Honvéd tér

Naponta több tucat ügyben intézkednek

A hajléktalanok sokakat zavarnak, azonkívül azonban, hogy a fűből felkeltik őket, mást nem tehetnek velük a parkőrök. Ha pedig ezek az emberek nem játszótéren vagy parkban alszanak, nem is kell foglalkozniuk velük. Tapasztalataik szerint a legkritikusabb terület a Dugonics tér és a Honvéd tér, ahol azonban sokat javult a helyzet, amióta a sövényt megritkították. – A Stefánia viszont még mindig botrányos. Ott hányás, ürülék, minden van – tették hozzá.A parkőrök a régóta érvényben lévő rendelet alatt vélhetően a 2017. január elsején életbe lépett rendeletet értették, amely a közösségi együttélés alapvető szabályairól szól – mi legalábbis más, ezzel foglalkozó szabályt nem találtunk. Ez kimondja, hogy aki a Móra parkban, Széchenyi téren, Dugonics téren, Aradi vértanúk terén, Rerrich Béla téren lévő zöldfelületen labdázik, gördeszkázik, kerékpározik, vagy bárminemű olyan tevékenységet végez, amely az intenzív zöldfelület flórájában kárt okoz, az a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.Arra a kérdésre, miért csak most kezdték el betartatni ezt a rendeletet, Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta, az egyre több közterületi illegális esemény, rongálások, vandalizmus, közterületi alkoholfogyasztás, köztisztasági szabálysértések, közbotrányokozás, illetve a jó ízlésbe ütköző esetek indokolták ezt a lépést. – Az elsődleges cél a megújult belvárosi utcák és a magas színvonalon kialakított virágágyások és parktükrök, a növényzet megóvása volt.A parkőrök naponta több tucat ügyben intézkednek, ezek több mint fele hajléktalanokat érint, de sok az illegális kutyasétáltatásos eset is.– Már most érződik ennek hatása: kevesebb jogsértést és rongálást tapasztalunk a belvárosi parkokban – mondta Makrai László, aki megerősítette: a rossz idő beálltáig mindenképpen meghagyják a parkőrök munkáját. Azt pedig, hogy munkaidejüket kibővítik-e az esti, éjszakai időszakra is, a tapasztalatok alapján döntik majd el a polgármesteri hivatallal közösen.