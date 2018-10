˝Részeg˝ gyerekek gokartoznak a parkolóban - fotók

A Magyar Autóklub szervezésében a móravárosi Napfény Park parkolójában felállított rendezvénykamionban keddtől péntekig öt napon át várják az érdeklődőket a közlekedésbiztonsági rendezvénysorozatra, amelynek megnyitóját kedd délelőtt tartották. Az önkormányzat részéről Szécsényi Rózsa önkormányzati képviselő köszöntötte a Madách Imre Általános Iskola és a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola diákjait. – Soha nem volt ilyen fontos a közlekedésbiztonságról beszélni, mint ma. Mindannyiunk felelőssége a biztonságos közlekedés, hiszen úgy érzem, van mit javítani a közeledési kultúránkon – fogalmazott. Torzsa Endre alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője azt mondta, a közlekedésbiztonsági oktatás olyan, mint a faültetés, a jövőnek tesszük. – Remélem, rögzülnek majd a gyerekekben az itt megtanult ismeretek és élmények – mondta az osztályvezető. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről Ördög István tűzoltó alezredes azt mondta, a baleset-megelőzés egyszerű, be kell tartani a KRESZ szabályait. – Többet ér később megérkezni valahová, mint soha – mondta az alezredes.A beszédek után a gyerekek birtokba vehették az ügyességi pályákat, kipróbálhatták az ütközésszimulátort és a „részegszemüveg"-et. Az 5. c osztályos Révész Szabolcs neki is ment a gokarttal az egyik bójának, mint mondta, homályosan látott a szemüveggel, és mindenből kettőt, ezért úgy tűnt neki, a két bója között van egy harmadik is.A program célja, hogy a legvédtelenebb és a legkiszolgáltatottabb, gyalogosan, kerékpárral közlekedő gyermekek, szüleik és az idősek figyelmét felhívják a közlekedés szabályaira, veszélyeire, így népszerűsítve a kulturált és biztonságos közlekedést.