Sok szépség kevés négyzetméteren: meglátogatták az udvarhölgyek a Nemzet Szépét a klinikán

A szegedi sebészeti klinika betegei eddig is különleges helyzetben voltak, hiszen a Nemzet Szépe , vagyis Kis Gabriella ápolja őket . Szerdán azonban tovább nőtt az egy négyzetméterre eső szép lányok száma az intézetben, hiszen a szegedi ápolónőt meglátogatták udvarhölgyei és a verseny közönségdíjasa, aki maga is szegedi származású. Hegedűs Nikolett 10 évesen költözött el a városból, de még emlékezett egykori általános iskolájára, amely a klinika szomszédságában áll.A lányoknak Gabriella gyorstalpalón mutatta be munkáját, Antal Édua, a második udvarhölgy azonban hamar megállapította, a társaságban csak ő a normális. Biba Kittit, az első udvarhölgyet ugyanis onnantól kezdve rosszullét kerülhette, hogy beléptek az egészségügyi intézménybe, Niki pedig félóra alatt háromszor mosott kezet, nehogy összeszedjen valamit. Végül azért közösen varázsoltak egy kötést Gabriella karjára, hogy bebizonyítsák, tudnak ők is, ha akarnak.A Nemzet Szépe udvarhölgyei egyébként ajándékot is hoztak – Gabriella kollégáinak, akik elviselik, hogy a szép ápolónőnek királynői kötelezettségei mellett mostanában kevesebb ideje jut a munkára. Emellett pedig megbeszélték, hogy együtt látogatnak majd Gabriellával daganatos betegeket, hogy a velük való beszélgetésekkel segítsenek lelkileg feldolgozni betegségüket. A szegedi szépség egyébként maga is rákkal küzdött, és mivel a kezelések miatt haját is elveszítette, és tudja, ezt milyen nehéz viselni, most elhatározta, hogy azóta gyönyörűvé vált hajkoronájától megszabadul, hogy egy fiatal lánynak paróka készülhessen belőle.