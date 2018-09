Százezer írószerrel a gyermekekért

Az alapítvány célja, közös erővel tenni a gyermekszegénység leküzdéséért, ezért cégek, vállalkozások csatlakozását is várják. Negyvenötezer ceruza, toll, radír, zsírkréta, tempera és vízfesték már van, a további ötvenötezerhez kérik a segítséget.



A gyermekeken segíteni lehet adományok leadásával a Mátrix Közhasznú Alapítvány épületében (Szeged, Arany János utca 7.), de postai úton is fogadnak felajánlásokat a Szeged, Pf.: 929. címre. Emellett él az adományvonal is: ebben az esetben a 13600-as telefonszámot kell tárcsázni (mindenféle előhívó nélkül), majd az automata bejelentkezése után az alapítvány kódját, vagyis a 22-es számot kell beírni.



Ha könnyebb az SMS, akkor a 13600-as számra a 22-es kódot kell elküldeni. Egy hívás vagy egy üzenet 500 forint. Pénzadománnyal is tudnak jótékonykodni. Számlaszám: 11735005-20510350, az utalás közleményébe a „gyermekvédelem" szót kell írni.



Az alapítvány a www.matrixalapitvany.hu üzenetküldési felületén várja az osztályfőnökök és iskolák javaslatát, ha az intézményben, osztályban ismernek olyan gyermekeket, akiknek jól jön a segítségnyújtás. A program kapcsán munkanapokon délelőtt 9 és 11 óra között, a 20/378-1656-os telefonszámon érhető el az alapítvány.