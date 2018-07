Szegeden is dübörög a belföldi turizmus - Telt házas nyári hétvégék a szálláshelyeken

Egy éjszaka másfél millióért



A szallas.hu adatai alapján a 4-5 csillagos hotelekben átlagosan 82 ezer forintot fizettek a vendégek egy-egy szálláshelyért. Ennél olcsóbban megúszta, aki apartmanban, vendégházban vagy panzióban aludt, ők 31 ezer forint alatt fizettek. Ötből négy foglalás 50 ezer forint alatti volt, a foglalások alig 4 százalékáért fizettek 100 és 150 ezer forint között, és elenyésző volt az ennél is drágább üdülések aránya. Előfordultak kirívó esetek is: a legolcsóbb foglalás 1800 forint volt, míg a legdrágább másfél milliónál is többe került. Az, hogy hol fizettek ekkora összeget egy éjszakáért, nem volt benne a sajtóközleményben.

A Novotelben a nyár hátralévő részében is minden hétvége telt házas lesz - többek között a szabadtérinek köszönhetően. Fotó: Frank Yvette

Ágyneműhúzás az alsóvárosi Kálmán Panzióban. A szálláshely üzemeltetője, Holló János elmondta, a tavalyi és az azt megelőző évet is felülmúlja az idei forgalmuk. Fotó: Frank Yvette

Az egyik legnagyobb szállásközvetítő internetes oldal, a szallas.hu elemzése alapján 13 százalék feletti volt a növekedés a belföldi turizmusban 2018 második negyedévében. Az egy-két éjszakás kikapcsolódások voltak a legnépszerűbbek, a szobafoglalások 77 százalékát tették ki. Két négynapos és egy háromnapos hosszú hétvége esett a második negyedévre, ami élénkítően hatott a belföldi turizmusra. – A bővülés nemcsak forintban érten-dő: összesen 15,9 százalékkal több foglalást regisztráltunk április–június viszonylatban tavalyhoz képest – mondta Keresztes Nóra, a szallas.hu marketingmenedzsere.A második negyedév legtelítettebb napja április 28-a, szombat volt, ami a május elsejei négynapos hosszú hétvégére esett. Továbbra is az egyéjszakás kikapcsolódások bizonyultak a legnépszerűbbnek, a foglalások 43 százalékát tették ki. Még mindig az apartman, a vendégház és a panzió a legkeresettebb szállástípusok, a foglalások közel kétharmada szólt ezekbe. A három legnépszerűbb úti cél a második negyedévben a főváros, Siófok és Eger volt, de Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Szeged is a legkedveltebbek közé tartozott. A top 10-es listára még Pécs, Gyula, Debrecen és Miskolctapolca fért fel.– Az egyéni turistákat tekintve, az elmúlt évek kedvező trendjét folytatva idén további növekedés tapasztalható. A szallas.hu statisztikái egyébként pont az egyéni turistákra vonatkoznak, ők vannak a legtöbben, akik direkt vagy közvetítőn keresztül foglalnak. A belföldi csoportos utazás Magyarországon nem annyira népszerű – magyarázta Iváncsics Nándor. A Novotel Szeged igazgatója hozzátette, a nyár hátralévő részében is telt házas az összes hétvégéjük.– Mi is növekedést tapasztaltunk, a 13 százalék megállja a helyét. Jobbak az idei számaink, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Nem tudom megmondani, ez minek köszönhető, de az biztos, hogy Szeged egyre népszerűbb. A szabadtéri játékok mellett sokan csak egy kirándulásra is leugranak Szegedre, és egyre többen kapcsolják ezt össze egy szabadkai kiruccanással. Már húsz éve mondom, hogy a két városnak jobban együtt kellene működnie turisztikailag – hangsúlyozta Illés Németh István, a Stüszi Vadász Étterem és Hotel tulajdonosa.Pusztai-Szőry Anett, az Art Hotel értékesítési vezetője is növekedésről számolt be. – A szegedi és környéki fesztiválok – például borfesztivál, az Alföldi Állattenyésztési Napok, a kajak-kenu világbajnokság és a Deja Vu – egyre vonzóbbak, de sok múlik az időjáráson is. Ha reggel látják, hogy jó idő lesz, egy-két éjszakára is sokan leugranak Szegedre. Olyankor akár tíz szobával többet el tudunk adni – tájékoztatott az értékesítési vezető.Az Art Hotelben is telt házasok a hétvégék a nyár hátralévő részében is, ami többek között a szabadtérinek köszönhető, de egyébként is folyamatos az érdeklődés. Pusztai-Szőry Anett úgy fogalmazott, akár az egész házat ki tudnák adni még egyszer, akkora az igény ilyenkor szálláshelyekre.