Szerdától már kaphatók a jegyek a Szegedi Nemzeti Színház estjére - Gálával ünneplik a 135 éves jubileumot

Hamarosan elérkezik a színház 135. évfordulója. Barnák László főigazgató, Gyüdi Sándor zeneigazgató ás Pataki András, a Szegedi Kortárs Balett igazgatója egyetértettek abban, hogy a színház nem csak egy épület.



– Alkotóközösségként kell a színházra gondolni. Ugyanakkor egy történelmi tér is. Generációk nőttek fel itt, az épületen kívül és belül is – mondta a főigazgató. – A szegedi nemzeti megérdemli ezt a gálát, hogy emlékeztessen mindenkit: komoly feladat a tradíciókat megtartva megújulni.

Kozma József, a város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának elnöke megjegyezte, hogy a szegedieknek mindig is volt egy színháza, és ők annak részesei. Ha van magyar kultúra és azon belül szegedi, akkor annak letéteményese a színház. Gyüdi Sándor felhívta a figyelmet a természeti katasztrófákra is, így az árvízre, amely után felépült az épület. Elvégre a kor két bécsi tervezője alkotta meg. A zeneigazgató hozzátette azért, hogy a lényeg nem a falakban van. A gálaműsor kapcsán azt is elárulta, hogy emlékezni fognak a nagyokra, így Donizettire, Verdire vagy épp Kodályra. Vaszy Viktorra egy Nabucco-jelenettel például, Simándy Józsefre a „Hazám, hazámmal", Gregor Józsefet pedig egy Don Pasquale-jelenettel idézik fel. Felcsendülnek majd a Csárdáskirálynő, A víg özvegy, de az Evita dallamai is. A jelenlévők hallhatják Gömöri Krisztiánt, Vajda Júliát, Szélpál Szilvesztert, Szilágyi Annamáriát, Fekete Gizit és Kónya Krisztinát is.



Pataki András balettigazgató külön kifejezte háláját, amiért a színház intézménye nem a megszokott igényeknek akart elsősorban otthont adni az idők során. Hiszen mindig nyitott volt a progresszív irányzatok felé, bátran voksolt a kísérletezésre. A kortárs balett legújabb darabjából, az Orfeusz és Euridikéből mutat majd be a gálán két jelenetet, hiszen Orfeusz is leutazik az alvilágba, annak idején pedig az Alvilági játékok is ott volt a színház repertoárján. Különleges este lesz, egy évadban egyszer van ilyen, ahogy a főigazgató mondta.