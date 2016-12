Teszt: vajon mennyire ismeri Szegedet?

Ezek voltak a kérdések



1. Hol van Klauzál Gábor szobra?

2. Mi van a Kálvin téri református templom tetején?

3. Melyik híres történelmi személyiség lovas szobra áll az Aradi vértanúk terén?

4. Hogy hívják Szeged három hídját?

5. Ki Szeged rendőrkapitánya?

6. Hányas számú buszok mennek Tápéra?

7. Ki Szeged polgármestere és alpolgármesterei?

8. Melyik hét városról nevezték el a nagykörutat?

9. Nevezze meg legalább öt testvérvárosát Szegednek!

10. Nevezzen meg három szegedi díszpolgárt!

Mennyit tudnak Szegedről a szegediek? Ezt mértük fel tesztlapunkkal, amelyen a városhoz kapcsolódó kérdésekre kellett felelniük a Fülöp gumiszerviz vidám autószerelőinek, az üzleti tanácsadással is foglalkozó PRK-Global kft. fiatal alkalmazottainak, valamint Farkas Cs. Ferencnek és családjának.– Ezeket a kérdéseket minden szegedinek tudnia kellene. De amikor hirtelen kell megmondani a jó választ, akkor valahogy nem ugrik be az embernek – mondta Farkas Cs. Ferencné . Az asszony és családja a tíz kérdésből négyre tudta a választ. Szeged hídjait, körútjait, a város polgármesterét és a Kálvin téri templom tetején lévő kakast nevezték meg jól.– Naponta járunk a városban, így az Aradi vértanúk terén is. De mégsem tudjuk, hogy kinek a szobra áll ott. Autóval megyünk szinte mindenhova, így a buszos kérdésre biztos nem tudjuk a választ – magyarázták. Az asszony még a közelben dolgozó fodrászától is próbált segítséget kérni szoborügyben, aki azt mondta, hogy ezt csak a fiától tudná megkérdezni telefonon. A család nagy biztonsággal nevezte meg Lukács Jánost Szeged rendőrkapitányának, pedig a dandártábornok Csongrád megye rendőrfőkapitánya. A Klauzál-szobor helyét – akárcsak az autószerelők és a PRK-Global kft. dolgozói – a Klauzál térre mondták, ahol Kossuth Lajos szobra áll. Klauzál mellszobrát a Móra-múzeumnál kell keresni.– Mivel sok rendőrautót javítunk, tudnunk kell, hogy Zélity László a szegedi rendőrkapitány – mondta a Fülöp gumiszerviz üzletvezetője. Fülöp Zoltán nem tévedne el, ha busszal kellene Tápéra mennie, jól nevezte meg a járat számát, amelyik a városrészbe viszi az utasokat. Arra is emlékezett, hogy Lékó Péter néhány éve Szeged díszpolgára lett. A kakasos templom sem okozott gondot az autószerelőknek, és a város hídjait is jól nevezték meg. Tíz kérdésből hatra tudták részben vagy egészben a jó választ.A PRK-Global kft. tíz fiatal dolgozójának sikerült legjobban a teszt, talán a csapat nagy létszáma miatt is. – Sokat járok az Aradi vértanúk terén, ezért tudom, hogy kinek a szobra áll ott – mondta az egyik nő.– Én meg Tápén látogatok előszeretettel egy „műintézményt", így tudom, hogy melyik busz visz ki oda – toldotta meg egy vidám fiatalember. Egyedül ők kételkedtek abban, hogy Klauzál szobra talán nem a Klauzál téren van, mert túl egyértelműnek tartották a kérdést, de végül ők is e mellett a válasz mellett döntöttek. Szent-Györgyi Albertet helyesen nevezték meg díszpolgárnak, de a címből kiosztottak egyet-egyet a (még) nem díszpolgár Douchev-Janics Natasa olimpiai bajnok kajakosnak és Czene Attila olimpiai bajnok úszónak. Tíz kérdésre részben vagy egészben adtak nyolc helyes választ.