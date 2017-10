Tetvek miatt távol tartja hallgatóit a padoktól a mérnöki kar: fertőtleníteni kellett a Mars téren a hajléktalanok után

Néhány napja a szegedi egyetem mérnöki karának Mars téri bejáratára feliratot tettek ki a hallgatóknak. Arra figyelmeztetik őket, hogy „közegészségügyi okok miatt a téren található padokat azok fertőtlenítéséig ne használják".Érdeklődésünkre a dékáni hivatal arról tájékoztatott, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat bejelentése alapján intézkedtek. A szolgálat munkatársai ugyanis az általuk a térről gondozásba vett hajléktalanokon különböző élősködőket találtak, és kérték a hivatalt, hogy értesítsék a hallgatókat, a padok fertőtlenítéséig ne használják azokat. Úgy tudják, hogy a szeretetszolgálat kezdeményezte a padok fertőtlenítését a szegedi környezetgazdálkodás közterület-fenntartási szakembereinél, akik a kar csütörtöki megkeresésére elmondták, hogy a napokban megtörtént a fertőtlenítés, ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy egy-egy fertőtlenítés csak ideig-óráig jelent megoldást. A dékáni hivatal vezetője hozzátette, hogy az életvitelszerűen a téren élő hajléktanok jelenléte közegészségügyi szempontból több problémát jelent amiatt, hogy a biológiai szükségleteiket is a téren, illetve az épülethez tartozó parkolóban végzik, amelyet több hatóságnak is jeleztek már. A mérnöki kar vezetése lapunkon keresztül is kéri a hatóságok közreműködését és összefogását annak érdekében, hogy megnyugtatóan rendeződjön ez az évek óta csak fokozódó probléma.A tér egyik felén tegnap is szinte vágni lehetett az ürülékszagot. Az ott lévő padon csak kartonpapírt, felhalmozott ruhaneműt találtunk, a földön flakonok sorakoztak bizonytalan színű folyadékokkal. Szemben egy nő ücsörgött, azt állította, a bokorban lakik három-négy hónapja, de a padokon van, hogy tucatnyi embert is lát. A haja csimbókokban, benne szemmel láthatóan tetvek másztak. A padon „lakó" fedél nélküli férfi egy nagykörúti buszmegállóban ült, átható vizeletszagot árasztott. Nem akart az újságban szerepelni, de azt azért elmondta, hogy egy ideig az Alsóvárosi temetőnél tanyázott, amiről mi is írtunk szeptemberben A mérnöki kar előtti tér másik felét is „lakják", egy nő és három férfi. Szabó Miklós azt mondta, ők eljárnak tisztálkodni és vécézni, illetve feltakarítanak maguk után. A „szomszédjaikat" a Máltai Szeretetszolgálat gondozza, lekezelik őket időről időre tetvek és más élősködők ellen. Látták, amint egyikük ott vizel a téren, másikuk, egy asszony félmeztelenül énekelt. A 62 éves Andrási István – akinek egyébként szociális és foglalkoztatási tanácsadó diplomája van – hozzátette, az is a bajuk, hogy noha a fűtési szezon hivatalosan október 15-én elkezdődik, a Moszkvai körúti krízisszállóra csak novembertől mehetnek be. A nőknek még sanyarúbb a helyzetük, mert csak fizetős szálló áll rendelkezésükre.– Újszegedre, a máltaisokhoz járok fürdeni. Nagyobb gond, hogy ellopták a ruháimat és a takarómat, éjjelente nagyon fázom – mondta Ajtai Ilona. Fotó: Karnok Csaba