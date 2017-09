Több mint kétmilliárd forintnyi oktatási beruházás kezdődik Szegeden és térségében

A Csongrád megye fejlesztési biztosi posztját is betöltő politikus elmondta, a kormány költségvetési forrásból és uniós pályázatokból jelentős összegeket fordít az oktatási intézmények korszerűsítésére.



Hozzátette: jelenleg is országszerte ötven településen zajlik olyan beruházás, amely nem zavarja az oktatási munkát.



Szegeden, Domaszéken, Ruzsán és Üllésen 14 intézményben 737 millió forintból kezdődik el a mindennapos testneveléshez szükséges beruházás, a tornatermek, tornaszobák korszerűsítése. Két iskolában felújítják a könyvtárat, számos intézményben átalakítják a termeket, a folyosókat és a tanári szobákat, bútorokat cserélnek, javítják a természettudományos és a nyelvoktatás feltételeit, továbbá energetikai korszerűsítés is kezdődik négy helyen - közölte a képviselő.



A Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése 780 millió forintos támogatást nyert el. Ebből szigetelik a műemlék épületet, nyílászárókat és kazánt cserélnek - mondta B. Nagy László.



A Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában csaknem 600 millió forintos beruházás indul. Felújítják a többi között az osztálytermeket és a szaktantermeket, új természettudományos labort hoznak létre, a tetőtérben pedig négy logopédiai és fejlesztőszobát alakítanak ki. A beruházás része a sportcsarnok rekonstrukciója is - közölte a politikus.