Új vezetők a Lapcomnál

A Bors főszerkesztői pozícióját Ková Vince veszi át Szekeres Tamástól, aki özös megegyezéssel távozik a válalattól. Ková Vince jelenleg a Bors aktuális szerkesztője, több mint 12 éve dolgozik a Borsnál (illetve 2007-ig elődjénél, a Színes Bulvár Lapnál). Több mint 20 éves bulvár újságírói tapasztalattal rendelkezik, ebből 11 évet dolgozott a Blikknél, amelynek egyik alapítója is volt. Ezenkívül szerkesztő-riporterként dolgozott a Magyar Televízió Megáll az ész című szórakoztató magazinjában és a Frei Dossziéban. Ez utóbbiról önyvet is írt (Frei Dosszié titkai, 1997) valamint 2004-ben társzerzője volt a móri mészárlásról írt önyvnek.Általános helyettese övess László eddigi főszerkesztő-helyettes lesz. övess László újságírói pályafutását a Pest Megyei Hírlapnál kezdte, a árnapi Híreknél folytatta, 1995-től dolgozik a bulvár médiában. A Mai Nap vezető szerkesztője, a Bors elődjének, a Színes Bulvár Lapnak alapító főszerkesztő-helyettese volt. Ezután rövid kitérő övetkezett, a Reggel című napilap felelős szerkesztője volt, majd visszatért a laphoz. Az elmúlt években a Bors egyik főszerkesztő-helyetteseként, egyben a szórakoztató tartalomért felelt.Sal Endre, a Bors főszerkesztő-helyettes özös megegyezéssel távozik a szerkesztőségtől.A Kisalföld főszerkesztői, kiadóvezetői feladatait Garamvölgyi Imre látja el, az eddigi főszerkesztő-kiadóvezető Nyerges Csaba özös megegyezéssel távozik a Lapcomtól. Garamvölgyi Imre több mint 20 éves újságírói tapasztalattal rendelkezik, dolgozott televíziós és rádió szerkesztő ént, a Kisalföld csapatát már ötödik éve erősíti szerkesztő ént.A Délmagyarország új főszerkesztőjének, valamint kiadóvezetőjének Bonifert Gábort, helyettesének Gidró Krisztát nevezté ki. A lap eddigi főszerkesztője, kiadóvezetője óti Zoltán és főszerkesztő-helyettese Szögi Andrea özös megegyezéssel távozik a cégtől. Bonifert Gábor több mint ét évtizede dolgozik a marketing, a PR, a kommunikáció és a média területén. Korábban a Szegedi Nemzetközi Vásár és Piac Kft. marketing és kereskedelmi vezetője volt, majd ügyvezető igazgató ént hosszú évekig irányította ahírportált és egyéb sajtótermékeket megjelentető kiadót. Vezetésével a portál a vidé egyik vezető hírportálja lett. 2014 végétől a Csongrád Megyei Önkormányzatnál tevékenykedett elnöki kabinetvezető ént.Gidró Kriszta 1994 óta dolgozik újságíró ént. 1998-tól a Magyar Nemzet munkatársa volt. 2005 óta él Szegeden, a Magyar Nemzet Csongrád megyei tudósítója volt, 2014-től pedig a Lánchíd Rádió szegedi stúdióját vezette. 2016 augusztusa óta a Magyar Idő belpolitikai szerkesztői és Csongrád megyei tudósítói feladatait látta el.A Lapcom stratégiai igazgatója novembertől Élő Gábor lesz, aki a Mediaworks stratégiai igazgatói szé éből érkezik a céghez. A szakember pályája 25 éve Pécsről indult regionális televíziósként, özéleti és hírműsorok észítése után igazgató ént irányította kereskedelmi és özszolgálati televízió hírszolgáltatását, rádió és online szerkesztőségek vezetése is ré volt munkájának.Andreas Merz vezérigazgató irányítása mellett a vállalat felsővezetésének az új szakember érkezésével továbbra is tagja marad Ková Tibor HR igazgató, Rigó Judit gazdasági igazgató, Szabady Balázs műszaki igazgató valamint Györke Zoltán marketing és kereskedelmi vezérigazgató-helyettes. A Bors lapigazgatói feladatait továbbra is Kiss Eleonóra látja el.Nádori Péter tartalomfejlesztésért vezérigazgató helyettes még a tulajdonosi tranzakció lezárását megelőzően érte távozását, ő a ten távozik a Lapcomtól.