Újabb fellépőkkel bővült a Szegedi Ifjúsági Napok programja

Augusztus 23. és 26. között a napfényes Tisza-partra érkezik Európa egyik első számú trance DJ-je, a holland Ferry Corsten, aki különböző művészneveken már a kilencvenes évek vége óta adja ki slágerlistás kislemezeit.



Jön a SZIN-re a bukovinai felmenőkkel rendelkező, Németországban született Stefan Hantel, napjaink egyik legjobban pörgő világzenei előadója. A Shantel & Bucovina Club Orkestar a legnagyobb tömegeket megmozgató fesztiválokon lép fel, legyen szó akár a Montreux-i Jazzfesztiválról, a Glastonbury-ről vagy a Szigetről. A nyárzáró fesztiválra ismét Szegedre érkezik elementáris erejű muzsikájával a "Balkán rezeseinek királya", Boban Markovic és zenekara is.



A napfény városában szerepel majd az egyik legnagyobb holland elektro-mágus, Cesqeaux, aki fellépett már a Tomorrowland Brazil és a Tomorrowland Belgium fesztiválokon. A Tisza-parton játszik az egyik legismertebb holland sikergyáros, DJ Mike Cervello is, valamint Robert Babicz lengyel származású zenei producer, mastering guru.



Két, komoly szakmai múlttal rendelkező drum'n'bass DJ, illetve producer áll a Calyx & Teebee néven lassan tíz éve világszerte nagy sikereket arató formáció mögött, akik a SZIN-en vendégeskednek majd, csakúgy, mint a női vonalat képviselő DJ Vonda7, valamint a merész dance és a fülbemászó, indie inspirálta dallamokat ötvöző észt Noëp.



A SZIN szervezői korábban már bejelentették, hogy az idei fesztivál vendége lesz Inna, az Enter Shikari és Naugthy Boy is olyan hazai fellépők mellett, mint a Punnany Massif, Majka & Curtis, a Wellhello, a Halott Pénz, a 30Y, az Irie Maffia, a Brains, az Intim Torna Illegál, a Depresszió és a Tankcsapda.