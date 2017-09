Újraélesztési rekordra készülnek: több mint 150 babán oktatják egyszerre a jelentkezőket a Rakparton

Buresch Györgyi és Cserjés Andrea fél éve tervezi, hogy egy speciális rekord felállításával hívják fel a laikusok figyelmét az újraélesztés technikájára. Fotó: Török János

– Nagyon fontosnak tartjuk a laikusok oktatását, hiszen óránként hárman halnak meg hirtelen szívleállás miatt – mondta Buresch Györgyi, a szegedi SBO szakápolója, aki Cserjés Andrea főorvossal együtt fél éve egy speciális rekord felállításának szervezésébe fogott. A szegedi sürgősségi betegellátó osztály és a mentőszolgálat munkatársai több mint 150 gyakorlóbabán fogják oktatni az érdeklődőknek az újraélesztés alapszintű technikáját a szegedi Huszár Mátyás rakparton szeptember 22-én. A rekordkísérletet a Magyar Rekord Egyesület képviselője hitelesíti a helyszínen.

– Szombathelyről kapjuk a babákat, ahol az előző rekordot felállították, és hozzánk hasonlóan nagy hangsúlyt fektetnek a laikusok oktatására – mondta el Buresch Györgyi. Szombathelyen 2015-ben 600 civil vett részt a rekord felállításában egy nap alatt, tavaly pedig 4-5 nap alatt mintegy kétezren, és Dunaújvárosban is próbálkoztak már rekorddal. Szegeden egy nap alatt szeretnének rekordot dönteni, és 600-nál jóval több résztvevőt szeretnének bevonni a kezdeményezésbe – árulta el a rekordkísérlet ötletgazdája. Bátorításként az első 1000 résztvevő ajándékot is kap a tudáson kívül, amellyel életet menthetnek, ha szükséges.– Ezt a technikát bárki képes megtanulni, csak egy kis bátorság kell az elkezdéséhez, hiszen ártani senki nem tud vele – hangsúlyozta Buresch Györgyi, aki annak a négyperces kisfilmnek is ötletgazdája volt, amelyet – ahogy megírtuk (2016. december 29.: Újraélesztették kollégájukat a TIK-ben ) – tavaly készítettek laikusoknak kollégáival az újraélesztésről.