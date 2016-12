Újraélesztették egyik kollégájukat a TIK-ben

Hatan mindenkiért



Az SBO szakmai stábját dr. Bárszki László sürgősségi és oxyológiai szakorvosjelölt szakmai vezető-

ként, Buresch Györgyi intenzív és sürgősségi szakápoló ötletgazdaként, forgatókönyvíróként, Czirkó Diána sürgősségi szakápoló jelmezzel és zenei ötlettel segítette, a főszerepeket Kis Tamás és Molnár Zsolt sürgősségi szakápoló és Zalai Imre intenzív szakápoló játszotta.

– Ha már egy életet megmentettünk ezzel a kisfilmmel, akkor egy egész világot mentettünk meg – vallja Buresch Györgyi , a szegedi Sürgősségi Betegellátó Osztályon (SBO) dolgozó szakápoló és Bárszki László rezidens, aki kollégáival együtt négyperces oktatófilmet forgatott laikusoknak az újraélesztésről. A YouTube-ra egy hete kikerült videót egy szakmai pályázatra készítették – azóta már több mint háromezer-kétszázan látták.A videót – amelynek ötletgazdája illetve forgatókönyvírója Buresch Györgyi volt – a TIK-ben és az SBO-n forgatták a Szeged TV munkatársai segítségével. A sztori szerint az egyik kollégájuk alakította látogató rosszul lesz, a szívéhez kap, majd összeesik, mire egy superman-pólós civilt alakító SBO-s szakápoló gyorsan felméri, hogy lélegzik-e, majd szívmasszázsba kezd, amit idővel egy másik kollégájuk folytat, miközben mentőt is hívnak. Később az intézmény félautomata defibrillátorát is bevetik. – Olyan élethűen sikerült a film, hogy volt, aki azt hitte, tényleg a kollégánk mellkasát nyomogatjuk, pedig csak az ingét adtuk rá egy gyakorlóbabára – árulta el nevetve az intenzív és sürgősségi szakember.A filmmel szerettek volna egy kis kurázsit is csöpögtetni azokba akik meglátnak egy ilyen szívrohamot, de nem mernek beavatkozni. – Válj te is hőssé, ments életet! Ne habozz, ártani nem tudsz! Az összetört borda is meggyógyul az élőknél! – bátorít a narrátor a felvételen, akinek mondandóját jeltolmács közvetíti folyamatosan a hallássérülteknek. Buresch Györgyi és kollégái szerint ugyanis a hallássérültek ugyanúgy segíthetnek az életmentésben, mint az ép hallásúak.Az ismert színész, Csuja Imre főszereplésével egy éve készült hasonló céllal oktatófilm: azt a kétperces, többnyire humoros videót eddig több mint egymillióan látták. – A miénk kevésbé humoros, viszonta legújabb szakmai ajánlásnak megfelelően mutatja be az újraélesztést – mondta el az ötletgazda. A filmet – amelynek stábja ingyen vállalta a munkát – három és fél óra alatt forgatták le, és két napon át vágták.