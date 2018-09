Unokajárat - fotó

Mila, Valentin, Alex, Tata, Kinga, Boti, Lili, Liza, Laci és Mama biztosan nem ül be egyszerre a kocsiba. De nem is erről szól a rajz. Fotó: Török János

Akkor fényképezte ezt az autót fotóriporter kollégánk. A tulajdonosokról nem tudunk sokat, de ami mostanában számukra a legfontosabb, azt igen: nyolc unokájuk van, és nagyon büszkék rájuk.Aranyos divat fölrajzolni a családot az autó hátuljára. Ez személyesebb üzenet, mint a szintén gyakori „Baby onboard" („Baba a fedélzeten") felirat, angolul se kell tudni hozzá, hogy megértse az ember. Akik követik az úton az ilyen kocsit, máshogyan viszonyulnak hozzá, ha látják a rajzokat és a neveket. Akinek a nevét tudjuk, azt mintha már ismernénk is valamennyire. Megy előttünk egy autó, amely mesél a gazdájáról – a futókat vagy a békalábas könnyűbúvárt ábrázoló matrica például a kedvenc hobbijáról. A hal – amelyből dombornyomott fémembléma is létezik – azonban nem azt jelenti, hogy a kocsiban horgász ül. Ez egy ősi keresztény szimbólum, az üldöztetés idején titkos jelként használták. Azt üzeni, hogy aki a kocsiban ül, hívő keresztény. A Nagy-Magyarországot ábrázoló matrica könnyebben értelmezhető. A szakadt, régi Škoda hátulján olvasható „TOLNI!" felirat a sofőr humoráról tudósít. Ha igaz, és nem úgy találták ki, láttak már ilyen fiktív cégnévvel furikázó kocsit is: „Uzsora Rt. Első Etióp-Magyar Pénzmosó Részvénytársaság. Főbb tevékenységeink: pénzbehajtás, sikkasztás, bankjegyhamisítás stb."