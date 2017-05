ÚtON: kisodródott a kanyarban, az árokba csapódott - feloldották az útzárat Szentmihálynál

Feloldották az útzárat Szentmihálynál, ahol árokba csapódott egy autó.A Rókusi körút és a Vértói sarkán két személyautó ütközött, bedugult a környék. A belváros is be van dugulva. A Népkert soron, a belvárosi híd feljárójánál két autó koccant.- Kisodródott egy autó a 4301-es Szentmihályi úton és az árokba csapódott. A balesetveszélyes hely és a műszaki mentés miatt az útszakaszt a rendőrség teljes szélességében lezárta.

Sok-sok autó van most már minden fele az utakon. Bevezető főutakon a nagyobb csomópontoknál már torlódik a kocsisor. A hidakon is lassult a haladás, illetve a hídfeljárók előtt várakozni kell. Hősök kapuja környékén is lassú haladásra kell készülni. A nagykörúton több helyen is útjavítás miatt kerülgetni kell az elkerített útszakaszokat.