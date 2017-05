Villámot szelídítettek a múzeumtúrán - galériával

Egy 4500 éves almafelezős kísérletet ismételtek meg a szegedi Agórában a szatymazi általános iskola hetedikesei. Szántó Zoltán, a látványlaboratórium vezetője így mutatta be nekik, hogy fedezte fel elméletben a görög Démokritosz az atomot. Az is tetszett a gyerekeknek a Mozaik Múzeumtúrán, hogy elektromosan tölthettek fel műanyag rudat, csiholhattak villámot, sőt plazmagömb belsejében meg is szelídíthették.