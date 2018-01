Vizsgálódnak a mórahalmi iskolában - Lehet, hogy nem is mosták ki szappannal a mórahalmi kislány száját

„ Sziasztok!

Én egy felháborodott nagymama vagyok. Szerdán a 7 éves unokámat az iskolában (Mórahalmi Általános Iskola) az egyik tanárnő (Edit néni) a hajánál fogva becibálta a tanterembe és szappannal kimosta a száját. A kislány félelmében bepisilt. Egész nap a pisis ruhájában tartózkodott az iskolában délután fél 5ig. Azóta fél a szobában villany nélkül maradni. Ti mit tennétek a helyemben? Kérlek osszátok meg, hogy másik gyerekkel ez ne történjen meg!" - ezt írta szombaton nyilvános Facebook-bejegyzésében Szegedi Emese, amivel komoly felbolydulást okozott a közösségi oldalon.



- Az biztos, hogy történt valami az iskolában, de hogy pontosan mi arra csak a hétfő délutáni vizsgálat után tudok válaszolni – mondta a Délmagyarországnak a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatónője. Kazi Mária azt azért hozzátette, hogy a Facebook-bejegyzés legalábbis erős túlzásokat tartalmazhat, könnyen lehet, hogy a szájmosás sem történt meg. A szülők már pénteken is jártak az iskolában, és akkor elfogadták az iskola válaszát, sőt, úgy tudjuk, hogy a gyermek anyja bocsánatot is kért a kislány viselkedése miatt. Információink szerint az ügy hátterében a gyerek nagymamája és a kislány szülei közötti ellentét állhat.



A nagymama bejegyzése alatt egyébként megoszlanak a vélemények arról, hogy megtörtént-e a dolog. A hozzászólók nagyobb része szerint igen, közülük sokan a tanárnő kirúgását követelik. Sokan vannak ugyanakkor olyanok is, akik fenntartásokkal kezelik Szegedi Emese állításait.