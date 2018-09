Volt, aki már májusban megrendelte az ünnepi halászlébe a pontyot - Elindult a roham a karácsonyi halért

Több száz tonna hal fogy



A lehalászás egy hónap múlva, október 15-én, hétfőn kezdődik a Szegedfish Kft.-nél. A halgazdaságban az ünnepi szezonban adják el az éves forgalom harmadát, ami körülbelül 300-350 tonna halat jelent. Legtöbben a pontyot viszik, ez az összes forgalom 70 százalékát teszi ki, a többi 10-10 százalék megoszlik a busa, az amur és a szürke harcsa között.

Véges a kapacitás, ezért időben adja le a rendelést, aki filézett halat szeretne karácsonyra! Archív Fotó: Török János

– Idén karácsonykor december 23-áig tartunk nyitva, 24-én már nem, így mivel mindenki frissen szeretné hazavinni a karácsonyi asztalra szánt halat, az ünnephez közeli időpontok már folyamatosan telnek be – figyelmeztette a vásárlókat Sztanó János, a Szegedfish Kft. ügyvezető igazgatója.– Idén is volt, aki már időben, májusban bejelentkezett a karácsonyi halászlébe való halért – tette hozzá az évtizedek óta a hallal és halgazdálkodással foglalkozó szakember.– A feldolgozókapacitásunk véges, ennél több ember egyszerűen nem fér be a tisztító- és filézőhelyiségekbe. A helyeket jelentkezési sorrendben töltjük fel, persze mindenki az utolsó pillanatban szeretné elvinni a halat. De aki előbb megveszi, az le tudja fagyasztani néhány napra az alaplét és a halhúst is, így több ideje marad a karácsonyi előkészületekre – tette hozzá az ügyvezető.Élő hallal – ponttyal, szürke harcsával, busával és amurral – folyamatosan, korlátozás nélkül és az ünnepeket megelőző egy-két nap kivételével, néhány perces sorban állás után ki tudják szolgálni a vevőket a közel 2100 hektáros Szegedfish Kft.-nél. Sztanó János hozzátette, az időjárás sem befolyásolja a munkájukat, mert akár mínusz 40 fokos hidegben is tudnak halat kiadni.