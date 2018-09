Welcome Camp a Laposon: megkezdődött Szegeden az összegyetemi gólyatábor - fotók

Az első nap sztárfellépője Burak Yeter volt, de olyan magyar sztárok is ellátogatnak a következő napokban Szegedre, mint a Kozmix vagy az Animal Cannibals. Az egyetemisták a nagyszínpad mellett techno és retró zenei színpadok közül is választhatnak a rendezvényen, amely hajnali 4 óráig tartott, pénteken és szombaton pedig 5 óráig lesz nyitva., a Lapos egy hete még szemetes volt – ezt mostanra eltakarították, és a rendezvény szervezőinek ígérete szerint rendezetten is hagyják majd el.