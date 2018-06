A 90 év felettieket és a babákat is köszöntötték

Huszonhatodik alkalommal rendeztek a hétvégén Nagymágocson falunapot. A jeles eseményre a település testvér településeiről, Kárásztelekről és Kispiacról is érkeztek vendégek. A hagyományokhoz hűen idén is köszöntötték a falu legidősebb, 90 év feletti lakóit, és a legifjabb nagymágocsiakat, akik az elmúlt 1 évben születtek. Előbbiek 4-en, utóbbiak 17-en vannak.Az arany- és gyémántlakodalmas párokról is megemlékeztek az ünnepségen. Tóth Sándor József és Friedl Anna Erzsébet, valamint Takács András és Nagy Etelka Julianna 50, Tóth Imre és Gombkötő Erzsébet, illetve Csurdai István és Tóth Margit pedig 60 éve kötötték össze életük fonalát. Két aranylakodalmas és két gyémántlakodalmas párt köszöntöttek Nagymágocson, a falunapon.