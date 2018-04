Árokba hajtanak, mert túl gyorsan mennek az autók - sárgával táblázták ki a szentesi kanyart

Ezekre a jelzésekre talán már jobban odafigyelnek az autósok a szarvasi úton. Fotó: Králik Emese

A szakértők ezt a megoldást választották Dömsödi Mihályné önkormányzati képviselő felvetésére.A Szarvasi útról volt szó a közelmúltban az egyik szentesi ülésen. A temető környékén pár hetente előfordul, hogy kisebb-nagyobb sebességgel az árokba csapódik egy jármű. A képviselő szerint nem jelzik elég feltűnően, hogy kanyarodik az út, ha pedig már megtörtént a baj, csak nagy sokára hozzák rendbe az árkot és a padkát. Ez valóban így van, sokszor igen hosszú időn át marad a helyszínen egy lökhárító, egy mély nyom.Az interpellációt megvizsgálta a Szentesi Rendőrkapitányság. Varga Zsolt őrnagy december óta három kisodródott, vagy kicsúszott járműről tud, két esetben sérülés is bekövetkezett. Az egyenruhások szerint a nagy sebesség miatt tértek le az útról az autók. A közút kezelője az elmúlt öt évben egy 2014-es, súlyos sérüléssel járó balesetről tud. Most feltűnő színű, figyelemfelhívó táblákat tettek ki a kanyarba, valamint egy 40 kilométeres sebességkorlátozásra utasító, ugyancsak sárga táblát. Egy szakaszon majd szalagkorlátot is kitesznek.