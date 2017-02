Átköltözött az orvosi ügyelet Szentesen

– Igen, hallottam a költözésről, hónapok óta beszélik Szentesen – bólogatott a Kurca-parti város főutcáján Kozák Antalné. Azt kérdeztük tőle: tud-e róla, hogy tegnap óta más helyen található a központi orvosi ügyelet. Az asszony elmondta: őt eddig nem érintette a dolog, mert szerencsére az előző helyszínen, a mentőállomáson sem volt dolga, reméli, a Vásárhelyi úton sem kell majd a váróban üldögélnie.Tegnap délután 15 órától már az új helyen, a szentesi Vásárhelyi út 30. szám alatt találják a betegek a központi orvosi ügyeletet. A költözést lapunk a kezdetektől követi, a városban sok vihart kavart, az ötletet sokan ellenezték. Először egy testületi ülésen hangzott el, a határozati javaslatot az egyébként háziorvos, fideszes Chomiak Waldemar terjesztette be, némi személyeskedő vita után a többség szavazataival el is fogadták. Később Szirbik Imre polgármester élt az igen ritka esetekre tartogatott „vétójogával", az elfogadott határozati javaslat ellenére ismét napirendre tűzték az ügyet. Az eredmény ugyanaz lett. Ettől kezdve mindenki igyekezett megtenni, amivel szerinte a legjobbat tehette az ügynek – aláírásgyűjtés, lakossági fórum is volt.A berendezést tegnap reggel kezdték átszállítani a mentőállomástól, a munkálatok az utolsó pillanatig tartottak. A könnyebb eligazodás kedvéért a városellátó dolgozói táblákat helyeztek ki Szentes több pontján. Chomiak Waldemar sajtótájékoztatón elmondta: az ügyelet időpontja a megszokott, hétköznapokon 15 órától másnap reggel 7-ig, hétvégén folyamatosan várják a pácienseket. A gyerekeket részben a Vásárhelyi úton, részben a kórház gyermekosztályán látják el. A Fidesz helyi frakcióvezetője, Antal Balázs Tibor elmondta: a volt patika átalakítása belefért az előre kalkulált 12 millió forintba, illetve megjegyezte, hogy reményei szerint végre nyugvópontra jut az orvosi ügyelet dolga. Úgy tudjuk: az érintett minisztérium még mindig nem küldte el Szentesre a hónapokkal ezelőtt kért állásfoglalást azzal kapcsolatban: egyetért-e a költözéssel.