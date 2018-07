Diákok írják össze a szentesi kutyákat

Lehetőség van arra is, hogy a kutyatulajdonosok maguk töltsék ki az adatlapot, amelyet Szentes város honlapjáról le tudnak tölteni. A kitöltött papírt az önkormányzat információs pultjánál vagy a földszinti, 110-es irodában lehet leadni.



Az ebösszeírás célja, hogy az előírásoknak megfelelő nyilvántartást hozzanak létre. Az önkormányzat jelenleg nem tervezi, hogy ebrendészeti hozzájárulást, vagyis ebadót vezessen be.

Az önkormányzat felhívásában viszont arra kitér, hogy mivel a 4 hónaposnál idősebb kutyák csak mikrochippel ellátva tarthatóak, ezért azt kérik az ebtulajdonosoktól, ha még nincs chip a kutyában, az adatlap kitöltése előtt erről gondoskodjanak.



Arra is felhívják a figyelmet, hogy az ebösszeírás után a tulajdonosok kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, például a szaporulatot vagy az állat elpusztulását bejelenteni.