Egészséges, csak ihatatlan - fél napig büdös volt az ivóvíz Nagymágocson

Orosházán a hét elejétől panaszkodtak az emberek, hogy büdössé és ihatatlanná vált az ivóvíz. Nagyon sokan jelezték az Alföldvíz Zrt.-nél a problémát. A vizes szakemberek több ingatlanban vettek vízmintát, ám a mérések szerint nem volt magasabb a klórtartalma, mint amennyi a megengedett érték. A víz, mint később közzéadták, egészséges volt továbbra is. Egészséges, ám fogyaszthatatlan – ezt pedig a város lakossága ítélte meg így. Mivel Nagymágocs is ugyanonnan kapja a vizet, mint a szomszédos Orosháza, várható volt, hogy előbb-utóbb odaér a probléma. Csütörtökön délután ez meg is történt. A lakosok a település közösségi oldalain panaszkodtak, hogy undort kelt a víz. Nem tudták, hogy ihatnak-e belőle, vagy káros az egészségre.– Csütörtökön délután többen jelezték a problémát. Tényleg szúrós ammóniaszaga volt – mondta Szebellédi Endre polgármester is.Az Alföldvíz Zrt. kivizsgálta a panaszok okát. Kiderült, a külső szennyezés lehetősége kizárt. Nem változtattak a fertőtlenítőszerek mennyiségén sem, vagyis nem attól lett szúrós szagú és rossz ízű a víz. Leszögezték, az ivóvíz egészséges és fogyasztható. A közlemény szerint a korán beköszöntött nyári időjárás miatt új üzemrendet alakítottak ki, ami a különböző vízadó rétegekből kitermelt vizek arányának megváltoztatásával járt. Az érzékszervi panaszokat ez okozta.A problémát érzékelve más üzemrendet alakítottak ki, az érzékszervi panaszt okozó rétegekből csökkentették a vízkitermelést.Péntekre a víz újból szagtalan lett, és iható mind Orosházán, mind pedig Nagymágocson.– Nagymágocs 2012-ben került az Alföldvíz Zrt.-hez. Jelenleg Orosháza felől kapjuk az ivóvizet. Polgármesterré választásom után kezdeményeztem a részvénytársaságnál, hogy ismét a nagymágocsi vízbázist használják, de azt a választ kaptam, hogy erre nincs lehetőség az egészséges ivóvízprogram miatt. Bízunk benne, hogy többet nem éri a települést hasonló kellemetlenség – mondta a polgármester.