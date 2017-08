Egy szentesi megelégelte, hogy a portája mellett végzik a dolgukat - Megveszi a háza előtti közterületet

A probléma abból adódik, hogy a Somogyi Béla utcai ház telekhatára nem esik egy vonalba a szomszédéval. Így ott egy kis beugró keletkezett, ahol – ilyen is előfordult már – a járókelők elvégezték az ügyes-bajos dolgaikat. Eddig is előkertként gondozták a közterületet, de a körülményeket figyelembe véve jobb lenne, ha a sajátjuk lenne, és bekeríthetnék. Ezzel az ötlettel fordult a tulajdonos a város vezetéséhez, erről a képviselő-testületi ülésen is szó volt. Jelenleg az önkormányzaté a szóban forgó 58 négyzetméteres terület, így ahhoz, hogy eladják, előbb ki kell vonni a város törzsvagyonából. Megszavazták: az önkormányzat hajlandó eladni a kis részt 324 ezer forintért. A kérelmező ezt elfogadta, és vállalta, hogy a telekátalakítás költségeit, illetve, ha kell, a járda áthelyezésének költségeit is fizeti. Az egyik képviselő, Rébeli-Szabó Tamás azt javasolta: mivel abban az utcában mások is hasonló cipőben járnak, kérdezzék meg a többieket, hogy szeretnének-e ugyanígy tenni.

Kerestük az ötletgazdát, de nem kívánt az ügyről lapunknak beszélni.