Egyelőre nem lehet napelempark a szeméttelep helyén

– Úgy gondoltuk, a 2010-ben rekultivált nagymágocsi szeméttelepünk helye leginkább egy napelempark építéséhez lenne megfelelő – tudtuk meg Szebellédi Endre polgármestertől.– A 3 hektáros terület 1-1,5 méterre emelkedik ki a környezetből. Felkeresett bennünket egy magyar–francia cég, amelyik hasznosítaná a nap energiáját. Ez a beruházás a településnek iparűzési adót jelentene, valamint néhány új munkahelyet. A DAREH révén nyert összegből rekultivált szeméttelepet jelenleg az önkormányzatnak kell gondoznia, ami éves szinten legalább félmillió forintos kiadást jelent. Ez a mi településünk életében nem kis összeg.A napelempark építése kapcsán állásfoglalást kértünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól is. Ekkor ért bennünket a meglepetés. Kiderült, hogy ha a 2020-ig szóló fenntartási időszak alatt nem a projekthez kapcsolódóan hasznosítjuk a volt szeméttelepet, akkor vissza kell fizetnünk a pályázati támogatást. Ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak. Nagymágocson a termőföld 30 aranykoronánál kezdődik. Így a művelési ágból történő kivonás hektáronként legalább 100 ezer forint, ami nagyon sok. Vagyis ily módon sem oldhatjuk meg, hogy területet biztosítsunk a beruházáshoz – sorolta a polgármester. Hozzátette, nem mondtak le a napelempark lehetőségéről. Keresnek olyan területet, amit az érdeklődő cég bérbe vehet vagy megvásárolhat.Pitvaroson már épül a napelempark. Magánbefektető vásárolt területet a falu határában. Ötszáz kilowatt teljesítményű parkot építenek. Egy másik ugyanekkora létesítmény is szerepel a beruházó tervei között. Pitvaros önkormányzata is élen jár napelemkérdésben. Már szinte nullára redukálták az intézmények áramszámláját. Ahová lehetett, napelemeket szereltek fel. Radó Tibor polgármester azt mondta, ha megépül a magánvállalkozás napelemparkja, több napelem lesz a faluban, mint ahány lakó.Kisteleken 2×500 kW-os napelempark már működik, és ugyanennyit létesítenek.A beruházó egy fővárosi cég. A Magyar Villamos Művek pedig egy 20 ezer megawattos erőművet is tervez a településre. Nagy Sándor polgármester azt mondta, elsősorban a település fogadókészsége tette népszerűvé Kisteleket napelemfronton.