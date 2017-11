Emléket állítottak az agráriumnak: fából készült szoborcsoport Nagymágocson

– Kutasi Gyula kárpátaljai fafaragóművész készítette a szobrokat a Baranya megyei Gödreszentmártonban, egy alkotóudvarban – tudtuk meg a nagymágocsi Farmer Kft. ügyvezetőjétől, Horváth Gyulától.



– Nagymágocs lakossága, a település közel 600 éves fennállása alatt, főként mezőgazdasággal foglalkozott. Ennek a tevékenységnek szeretnénk emléket állítani a szoborcsoporttal.



Az ember nagyságú szobrok egyike egy kenyeret szegő anya a gyermekével, a másik pedig egy magvető parasztember. Középen a koronás Patrona Hungariae áll, karddal, pajzzsal a kezében. A Patrona Hungariae Szűz Mária egyik elnevezése.



– Még nem készült el teljesen a kompozíció. A szoborcsoportot megvilágítjuk, hogy éjjel is látható legyen. Padot és ivókutat is szeretnénk kihelyezni. Ez kettős célt szolgál majd – folytatta Horváth Gyula.



– Itt halad el a Kék túra útvonal is. Lehetőséget kívánunk adni az erre járó turistáknak és a szántóföldről hazatérő helyieknek, hogy megpihenjenek és szomjukat oltsák. A kiegészítések jövőre készülnek el. Akkor avatjuk majd fel a szobrokat is – tette hozzá.