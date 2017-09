Hazugságvizsgálat után vallott a szegvári nő - a holttest nincs meg, de elítélhetik az asszonyt

Mint ismeretes, F. Szilvia 2000. december 5-én jelentette a rendőrségen, hogy eltűnt a férje. Azt mondta, a férfi pár nappal korábban arra kérte, hogy keresse elő az útlevelét, mert Németországba akar utazni. Mire hazaért, a férfi már nem volt otthon. Akkor a nyomozók fél év után lezárták az ügyet. A gyilkosság fel sem merült.

Petőfi Attila vezérőrnagy vezetésével porolták le a majdnem 15 éves aktát. Fotó: Kovács Erika

– Vádemelési javaslattal küldtük a Csongrád Megyei Főügyészségre F. Szilvia anyagát. Alapos a gyanú, hogy a férjét ő ölte meg, ezt egyébként saját maga vallotta be a poligráfos vizsgálat után – tudtuk meg Petőfi Attila vezérőrnagytól, a Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály Életvédelmi Osztályának vezetőjétől.A csapat feladatai közé tartozik a köznyelvben csak „döglött aktákként" emlegetett ügyek elévülési időn belüli utólagos felderítése, illetve az eltűnésnek álcázott emberölések szálainak kibogozása. A 2000-ben történt szegvári ügy is ilyen (2017. szeptember 8.:).– Amikor 2015-ben, az elévülés előtt újra elővettük az ügyet, nem láttuk észszerű okát a férfi távozásának. A határt nem lépte át. Az időközben lejárt személyi okmányait nem újította meg. Orvosi ellátást 15 év alatt egyszer sem vett igénybe. A felesége 2 évvel később elvált tőle, majd 2007-ben holttá nyilváníttatta – sorolta Petőfi Attila.

A vallomás szerint a férje féltékenységi jelenetet rendezett Magyartésen. Lerángatta a traktorról, szidta és bántotta. Ő pedig elővett a traktorból egy feszítővasat, és fejbe vágta, majd más testrészeit is ütlegelte. Amikor látta, hogy nem él, egy gödörbe húzta a testet, és kézzel elföldelte.

– Meghallgattuk a férfi testvéreit, barátait, szomszédait. Mindenki azt erősítette, hogy az eltűnése előtt pár nappal is tervei voltak a férfinak, méghozzá helyben, Szegváron. Nem értették, miért ment volna mindent és mindenkit hátrahagyva, köszönés nélkül Németországba. Az asszony hűtlensége is többször szóba került.A feleség a kihallgatáson először azt mondta, minden a legnagyobb rendben volt közöttük. Később azonban bevallotta, hogy voltak kisebb problémáik, sőt, már a válás is felmerült. A poligráfos vizsgálat után pedig az ügyvédje jelenlétében kétszer is beismerte, hogy megölte a férjét, majd a helyszíni bejáráson is ugyanezt tette, erről videó is készült. Kézírással is leírta, mit tett. A hozzátartozóknak is elmesélte, akik előtt szintén titkolta 15 évig.Petőfi Attila elmondta, 2015 őszén, a beismerő vallomás után, az asszony útmutatása alapján 2000 négyzetméteres területen keresték a holttestet. Körülbelül 1000 köbméter földet mozgattak meg Magyartésen. Átnézték a család szegvári házát és annak környezetét is. A holttest sehonnan nem került elő.– Ennek több oka is lehet. Vagy rosszul emlékszik az asszony a helyszínre, vagy szándékosan mutatta meg rosszul. Esetleg közben máshová temette el. Ám az is lehet, hogy tényleg ott ásta el, ahol mutatta. De ha belegondolunk, hogy az elmúlt 15 évben hányszor volt azon a területen mélyszántás, akkor az is elképzelhető, hogy az is hozzájárulhatott a holttest végleges eltűnéséhez.Petőfi Attila hangsúlyozta: volt már arra példa nemegyszer, hogy a bíróság annak ellenére is hozott ítéletet, hogy a holttest nem került elő.