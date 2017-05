Jövőre már biztonságban tekerhetünk a Kiss Zsigmond utcában

A fejlesztésre évek óta várnak a helyiek. Arról, hogy milyen balesetveszélyes a közlekedés a Kurca-parti városnak ebben a forgalmas utcájában, többször írtunk. Főként a reggeli órákban, illetve olykor délután kaotikus a helyzet.Az úttest nem túl széles, jelenleg a kétkerekűvel közlekedők is oda kényszerülnek. A városba tartó távolsági buszjáratok is zömében errefelé közelítik meg a központot.Saját forrásból nem tudta volna az önkormányzat orvosolni a problémát, pályázatot nyújtott be, amely nyert, 325 millió forintot költhetnek néhány bringasáv, többek között a Kiss Zsigmond utcai kialakítására. Egy év, mire a most megítélt támogatásból valóság lesz, tájékoztatott Szirbik Imre polgármester.– A diagnosztikai központig a járdát szélesítjük ki, így azt biciklisek és gyalogosok is használhatják majd. Az épülettől a laktanyáig a zöldfelületen vezetjük a sávot, egy szakasza az általános iskoláig is bemegy. Arra törekedtünk, hogy fához és épülethez ne kelljen nyúlni – magyarázta.Ebből a pályázatból a Kiss Zsigmond utcain túl ugyancsak bicikliutat építenek az Ipartelepi úttól a tévétoronyig, illetve a gáttól a tiszai strandig.