Látatlanban vádolták meg az iskolát? Az ország 13 iskoláját fogta perbe egy alapítvány - köztük a szentesi Klauzált is

Nálunk csak gyerek van, mindegy, hogy milyen a származása vagy vallása – mondják a Klauzálban. Nem is értik az alapítvány kifogásait. Fotó: Králik Emese

– Soha nem kérdezzük, nem is kérdezhetjük a gyerekek etnikai, vallási hovatartozását – ezzel foglalta össze egy történet talán legfontosabb elemét a szentesi Klauzál-iskola igazgatója, Dévay István. Az ország 13 iskolájával együtt ők is érintettek egy olyan, 2015-ben indított perben, amelynek ugyan nem az intézmények voltak az alperesei, de elszenvedői majdnem.A közelmúltban került szóba a szentesi képviselő-testületi ülésen: sajtóhírek szerint egy szentesi iskola nem indíthat első osztályt, mert megsérti az egyenlő bánásmód követelményét. Szegregál, azaz nem egyformán kezeli a cigány és a nem cigány gyerekeket. A pert az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány indította. Nem a Klauzál, még csak nem is a tankerület, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériuma ellen azért, mert szerintük elkülönítik a cigány gyerekeket. Azt szerették volna elérni, hogy ezek az iskolák ne indíthassanak első osztályt. A közelmúltban nyertek ugyan, de a tárca fellebbezett, így az ítélet nem jogerős, a Klauzálban indul első osztály.Szentesen két egyházi és három állami általános iskola van. Előbbiek városi beiskolázásúak, utóbbiak körzethatárait a kormányhivatal határozza meg. Az, hogy a döntően cigány emberek lakta Vajda-telepről nagyon sok gyerek jár a Klauzálba, egyszerűen azért van, mert hozzájuk ez esik legközelebb, ez az ő körzetük. Dévay István szerint évek alatt beállt egy működőképes rend, ami borulna, ha ebbe kívülről, erővel belenyúlnának, és valószínűleg a szülők sem örülnének neki. Arról sem a Klauzálban, sem a tankerületnél nem tudnak, hogy az alapítvány személyesen is szétnézett volna Szentesen akár a per előtt, akár közben. – Bízunk a döntéshozók bölcsességében – tette hozzá az iskola vezetője.Kérdeztük az alapítványt, hogy mire alapozzák a megállapításaikat, szétnéztek-e az iskolában, érkezett-e hozzájuk szegregációval kapcsolatos panasz, illetve hogy szerintük valóban az a legjobb megoldás-e, ha ilyen gyanú esetén nem indíthat osztályt egy iskola. Amint válaszolnak, visszatérünk a témára.