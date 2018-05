Miniszterhelyettes és államtitkár lett Farkas Sándor

– Május 22-én vettem át a megbízólevelem Áder János köztársasági elnöktől. Az új Agrárminisztériumban államtitkári és miniszterhelyettesi feladatokat látok el. Ez nagy megtiszteltetés és szakmai kihívás is számomra – mondta Farkas Sándor, a szentesi és csongrádi térség országgyűlési képviselője a péntek reggeli szentesi sajtóbeszélgetésen. Farkas Sándor beszélt arról is, az új munka miatt át kellett szerveznie az életét. Mint azt megírtuk,. A Ménesbirtok újjászervezését az elmúlt két évben kormánybiztosként irányította. Emellett a Magyar Állattenyésztők Szövetsége (MÁSZ) elnöki posztjáról is lemondott, valamint a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Zrt. igazgatóságának elnökségéről is, mert úgy érzi, összeférhetetlenek az új megbízatásával. Utóbbi pozíciót a felesége, Farkasné Márton Katalin vette át.– A parlamentben ellátom az Agrárminisztérium képviseletét. Feladatom lesz az azonnali kérdésekre, interpellációkra való válaszadás. Tartom a kapcsolatot a minisztériummal, kormányirodával, Miniszterelnökséggel és a társminisztériumokkal. Az államtitkársághoz új feladatok is kerültek. A FAO-val való egyeztetés, a brüsszeli agrárpolitikánk szervezése is a feladatköröm lesz, csakúgy, mint az agrárattasékkal való kapcsolattarás – magyarázta a politikus.Farkas Sándor a 2020 utáni Közös Agrárprogram tárgyalássorozatban (KAP) is aktívan dolgozik majd. A hungarikumokkal, illetve a középfokú agrároktatási intézményekkel foglalkozó helyettes államtitkárság is hozzá tartozik.– A választókerülettel természetesen nem szakad meg a kapcsolatom. Úgy tervezem, hogy várhatóan a pénteki napokat, illetve a hétvégéket itthon töltöm a térségi települések vezetőivel, lakóival. A választókerület érdekeit a továbbiakban is maximálisan képviselem – hangsúlyozta. Lapunk kérdésére megerősítette, új feladatai miatt nem költözik Budapestre.