Rendezik a terepet, itt építik fel a templomot - A derekegyháziak ezeréves álma valóra válik

Mint lapunk korábban megírta, ezer éve nincs temploma Derekegyháznak. Szent István idejében kettő is volt, de a tatárjárás és a törökdúlás idején mindkettőt földig rombolták (2018. április 30.: Ezer év után ismét lesz temploma Derekegyháznak). Az ötvenes években ugyan nekiveselkedtek a lakosság által szorgalmazott ügynek, de az ismert politikai helyzet miatt végül lekerült a napirendről a templomépítés kérdése. Jelenleg a miséket a kastély mellett lévő, 1860-ban épült kis kápolnában tartják.



A Szeged–Csanádi Egyházmegye most templom építését határozta el a település központjában, a kastély előtti parkban, amit a helyiek egyébként is templomkertnek neveznek. A 4000 négyzetméteres telket az önkormányzat biztosította az egyháznak. Néhány napja ezt a területet kerítéssel vették körbe, jelezve, kezdődik a munka. Első lépésben rendezik a területet. Úgy tudjuk, hamarosan az alapkőletételre is sor kerül.



Egytornyos, karakteres sziluettű, fehér színű lesz Derekegyházon Isten háza. A főhajó csarnokteréhez aszimmetrikusan csatlakozik majd a keresztelőkápolnaként kialakított oldalhajó. A karzathoz felvezető toronyfeljáró mellett lesz a gyóntatószoba. A templomot egyébként 36 ülőhelyre és ugyancsak 36 állóhelyre méretezik.