Sírkövekkel rakták ki a határi földutat

– Jártam arra autóval, de nekem akkor fel sem tűnt, hogy ott sírkövek is vannak – mondta Bánfi Sándor , Tömörkény polgármestere. A falu határában, egy mezőgazdasági út elején sírköveket találtunk. Valakik járdalapnak vagy útalapnak hasznosították. Az egyiken jól olvasható a felirat: „Legyen csendes a pihenésük". Több sírkeretet is láttunk.– Ez sérti az ember jóérzését. Ha kienged a fagy, a közmunkásokkal mindenképpen felszedetjük. Korábban felhívtuk a faluban tevékenykedő sírkövesek figyelmét, hogy a már felszámolt sírok köveit, vagy azokat, amiket újra cseréltek, összezúzva adják ki. Nem is volt ebből semmi baj eddig. Így valószínűsíthető, hogy a lerakatból valakik csak úgy, a sírkövesek tudta nélkül vitték el, mondván, már úgysem kell senkinek – háborgott a településvezető.Nemrégiben egy olvasónk arra hívta fel a Délmagyarország figyelmét, hogy Makón a katolikus temetőben kőkeresztekből készült járda a sírok között (2016. november 2.: Temetői járda fejfákból). A temetőt üzemeltető Rekviem 1990 Makó ügyvezetője elmondta, évekkel korábban kerülhettek ki a keresztek, az is lehet, hogy a hozzátartozók helyezték el, amikor új síremléket készíttettek. Azóta ezeket felszedték.Utánanéztünk, a temetőkben mi a gyakorlat. – Nálunk, a szentesi evangélikus temetőben a megváltási idő lejárta után is hosszú ideig őrizzük a sírokat. Akkor is, ha a hozzátartozók nem váltják meg újra – mondta Veres-Ravai Réka lelkész.– Egy olyan sírunk van, amit elbontottunk. Nagyon régi, már a felirat is elkopott, hogy kié volt. A sírkő a temető egyik félreeső helyén van, ott őrizzük kegyeletből. Egyházunk a halált nem bálványozza, de az embert, aki a síremlék alatt nyugszik, tiszteljük. Ha a síremlékből utat, járdát raknak ki, az az emberi jóérzéssel szemben áll. Nekem erről a Schindler listája című film jut eszembe.A hódmezővásárhelyi katolikus temetőben évek alatt szinte egy hegynyi régi síremlék gyűlt össze. – Jogilag a földet bérlik a hozzátartozók, a felépítmény, vagyis a síremlék a hozzátartozók tulajdona – mondta Korsós Attila temetőgondnok.– Előfordult már, hogy egy család felszámolta a megváltási idő lejárta után a sírhelyet. Mikor megkérdeztem, hová viszik az elemeket, azt mondták, egy másik temetőbe. Az ellenkezője is előfordult, hogy új parcellát váltottak, ahol exhumált hozzátartozójukat temették újra a régi síremlékébe, amit szintén áthozattak. A megváltás lejárata után nálunk még évekig nem nyúlunk a sírhoz. Úgy is feleslegessé válhat egy síremlék, hogy újat készíttetnek. Az összegyűlt keretek és emlékrészek az anyaguk miatt veszélyes hulladéknak számítanak, ezért ártalmatlaníttattuk egy szakcéggel. Ez hatalmas összegbe került – tette hozzá a temetőgondnok.