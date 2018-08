Zeusz csak hajnalban tudja elvégezni a dolgát - reggelig mulattunk a fesztiválozókkal a SZIN első napján

Csütörtökön a színpadon

Ma a nagyszínpadon a Dungaree, a Kowalsky meg a Vega, a hivatalos menetrend szerint 20.10-től Ákos, majd 23 órától Jess Glynne szórakoztatja a közönséget. A fesztivál túlsó végén, a hátsó színpadon a Juhász Zenekar kezd, amit a Csík Zenekar, a PASO és 22.30-tól a Honeybeast követ. A fesztiválok állandó és megunhatatlan csapata, a Bëlga 22 órától nyomja a megszokott helyen, az egyik nagysátorban.

– Az előbb még itt danolt nekem. Nem tudunk tőlük pihenni még nappal se. Ha még többet iszik, kizárom! –

Őslények a fesztiválon

Idén a dinoszauruszok a Móra Ferenc Múzeum faházának főszereplői a Szegedi Ifjúsági Napokon. A fesztiválozók kipróbálhatják a dinó-tapogatót, elvihető dinoszauruszokat hajtogathatnak, és ajándék jegyekért dinó-kvízezhetnek. A Fekete ház arany- és ezüstkincs kiállítása kapcsán kirakóval készülnek a múzeum kollégái, illetve a faházat az idén 50 éves SZIN tiszteletére a fesztivál archív fotóiból készített montázsokkal díszítik fel. A múzeumi faház a Civil Faluban várja az érdeklődőket szerdától szombat estig.

– Nézd meg, ilyenkor a legjobb a fesztivál. Nem áll sorba senki sörért. Egy-két óra felé értem ide, ezért még most is nyomom – mondta egy fiatalember csütörtök kora reggel öt óra után nem sokkal, amikor véget ért a jubileumi, 50 éves Szegedi Ifjúsági Napok első napja az újszegedi Partfürdőn, majd két cent vodkára, vagy legalább egy kis sörre invitált minket. Kiderült, hogy vendéglátósok bulijába csöppentünk a korai órán, akikről tudni kell, hogy mivel míg mások szórakoznak ők dolgoznak, ezért nagyon rövid idejük marad bulizni. – Most zártam be a kib….ott koktélbárt – tájékoztatott minket Ordas Richárd, majd a felkelő nap fényében fürdetve félmeztelen testét, lecsapott egy töményet és egy sört.Néhányan bolyongtak csak elveszve a kihalt Partfürdőn, de az egyik fiatalember magabiztosan imbolygott a vélt cél felé. Azt állította, az elmúlt tíz évben mindig ugyanott sátorozik, így meg fogja találni a fekhelyét.Az egyik csapnál kélt hódmezővásárhelyi fiatalember gondoskodott a megfelelő hidratálásról, vizet vételeztek. – Jól ki kell öblíteni, mert nem tudtuk kié volt, most találtuk. Muszáj vizet inni, hogy reggel kilencig, mire hőség lesz, ki tudjuk pihenni magunkat – mondta Ménesi Dávid, aki lapunkon keresztül szeretett volna üzenni nagymamájának, aki előfizetőnk. “Vigyázok magamra" – hangzott az üzenet. Az egyik barátjuk fekhelyéről csak annyit mondtak, olyan kicsi a sátor és akkora a gyerek, hogy ha befingana, az már nem férne bele. Ezt már nem vártuk meg.Kicsit arrébb szintén lefekvéshez készülődtek a fiatalok, aprósüteményt, olvadt Túró Rudit és száraz perecet majszoltak. A zajra nézett ki a szomszéd sátorból két kecskeméti lány, Valentina és Kitti, akik feltűnően fittek voltak és egész mondatokban tudtak kommunikálni a korai órán. – Jó a buli, most vagyunk itt először, mindenki közvetlen. Egyikünk már este kidőlt, de hoztunk füldugót, így pihenni is tudtunk – mondta Kitti.Nem sokat pihent viszont Papp Szilveszter, azaz Szilveszter bácsi, az egyik nyaraló tulajdonosa, aki mint fogalmazott megengedte a fiatal rokonoknak, hogy nála kvártélyozzanak, de már nagyon megbánta.fegyelmezte a fiatalokat Szilveszter bácsi, akik erre ijedtükben elkezdték összeszedni a szemetet. Megelőzte őket egy punk – Szilveszter bácsi szerint egy tarajos gőte –, aki villámgyorsan kapta ki az egyik virágosládából egy sajtoskifli maradékát.Jól jöttek az óriásbútorok is, amelyek közül az egyet a bejáráson még Botka László polgármester is kipróbált. Csütörtök reggelre városvezetők és fesztiválszervezők helyett a buliban megfáradt fiatalok foglalták el a túlméretezett foteleket, kanapét és a napágyakat.A házak közül fújtatva tört elő Zeusz, a hatalmas rottweiler, akit gazdája, Bencsik Tibor fél éve egy menhelyről hozott ki. Azt mondta, nem vészes a hangos buli, jobban bírja a kutya, mint a tűzijátékot. – Ilyenkor kora reggel senkit nem zavarunk, jó a levegő, ez a mi sétaidőnk – mondta míg a jól nevelt jószág a lába mellett ülve lihegett.