73 éves a Magyar Televízió egykori legendás bemondónője, Kudlik Júlia

Kudlik Júlia 1945. július 14-én született Budapesten. Napjainkban Szentendrén él, ahová húsz évvel ezelőtt költözött. A televíziótól annyira eltávolodott, hogy 16 éve be sem kapcsolja azt, helyette olvas, kézimunkázik és kertészkedik - nyilatkozta korábban a Best magazinnak, idézte fel a Femina című portál.Kudlik Júliát számos műsorban láthattuk, a népszerű tudományos ismeretterjesztő műsort, a Deltát1965-től 1996-ig vezette, műsorvezetője volt az 1971-es, 1972-es és 1981-es Táncdalfesztiválnak, később a Kodály énekversenynek, illetve számos népdal és népzenei vetélkedőnek - Nyílik a rózsa, Fölszállott a páva, Repülj páva, Interfórum -, valamint a Tapsifüles című könnyűzenei műsornak. Alapító tagja volt az Iskolatelevíziónak, számos tévéfesztivál és díjátadó gála háziasszonyaként is láthattuk.A gazdátlan állatok megmentése érdekében született Gazdit keresünk, az Állatok védelmében című műsora, és a házi praktikákat bemutató Juli suli című műsorok is népszerűek voltak.Humoros oldalát Antal Imre mellett a Szeszélyes évszakokban mutatta meg, akivel rövid ideig a Calypso Rádióban is vezettek együtt műsort.A képernyőről akkor tűnt el, amikor a köztévé 2005-ben úgy döntött, nincs rá többé szükség és egy csoportos leépítés során őt is elküldték.