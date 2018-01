A Fleetwood Mac volt a főszereplő a rászoruló zenészeket támogató gálán New York-ban

A jótékonysági adománygyűjtő koncertet hagyományosan minden évben a Grammy-díjak átadása előtt rendezik meg. Mivel idén 15 év után először ismét New Yorkban tartják vasárnap este a Grammy-gálát, az adománygyűjtő előadást is a metropoliszba szervezték.A Fleetwood Mac öt számot adott elő a koncerten, köztük a Tusk és a Go Your Own Way című számokat.A további fellépők között volt Lorde, HAIM, a OneRepublic és Miley Cyrus is.A koncertre Bill Clinton volt amerikai elnök és felesége, Hillary Clinton korábbi demokrata elnökjelölt is ellátogatott. Bill Clinton 1992-es elnökválasztási kampányának zenei témája a Fleetwood Mac Don't Stop című dala volt."Többel tartozom nekik, mint itt bárki, és a világért sem mulasztanám el ezt az alkalmat" - köszöntötte a bandát az egykori elnök.A zenész lánya, Adria a Fleetwood Mac vendége volt az estén. Stevie Nicks, a Fleetwood Mac tagja elárulta, hogy hamarosan betölti a 70-et, és csodálattal tölti el, hogy az együttesnek már több generációs rajongótábora van. Megjegyezte: különös öröm számukra, hogy fiatal zenészek is játsszák a számaikat, ez felidézi azokat az időket, amikor a dalokat írta.Lorde, a HAIM és Cyrus is Nicks szerzeményeit adta elő. A tetőtől talpig fehérbe öltözött Jared Leto kórus kíséretében énekelte a Never Going Back Again című számot. Felidézte, hogy édesanyja számtalanszor feltette gyermekkorában a Rumours című klasszikus Mac albumot."Szeretnék köszönetet mondani a Fleetwood Macnek az inspirációért, a zenéért, azért, hogy megváltoztatták az életemet és mások életét is a jelenlévők közül" - hangsúlyozta az Oscar-díjas színész és zenész Leto.Az ötvenéves Fleetwood Mac tavaly jelentette be, hogy ismét világkörüli turnéra indul júniusban. Az 1967-ben alakult zenekar legutóbb 2014-15-ben járta be a világot, akkor csatlakozott újra az együtteshez Christine McVie, aki három évtized után, 1998-ban otthagyta a csapatot.