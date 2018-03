A Pécsi Egyházmegyei Levéltár iratai között kutatna? Már fel sem kell állnia a foteljéből

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztató kiemelte, hogy a levéltár igen gazdag iratanyaggal rendelkezik. Az egyházmegyei és a püspöki levéltár dokumentumai mellett a káptalani szövegek és a plébániák levéltári gyűjteménye is megtalálható a pécsi székesegyház melletti épületben.Az iratok egy részét szakemberek digitalizálták az elmúlt három évben, hogy a kutatók a világhálón keresztül is hozzáférjenek a dokumentumokhoz. Azok közül iktatókönyvek, 1895 utáni anyakönyvi másodpéldányok, az egykori egyházmegyei tanfelügyelőséghez köthető iratanyag, jegyzőkönyvek, helytörténeti dokumentumok, valamint a családfakutatásokhoz hasznos plébániai iratok - köztük keresztelési, házassági és halálozási anyakönyvek - kerültek a tárhelyre - részletezte az egyházmegye.Kitértek arra is, hogy adat- és személyiségvédelmi megfontolások miatt az 1925 után keletkezett dokumentumok ugyanakkor nem kutathatóak. A jelenleg elérhető állomány folyamatosan bővül - írták, hozzátéve, hogy az e-archívum szolgáltatásai bankkártyás előfizetéssel vehetőek igénybe: a felhasználók kéthetes, negyedéves és egész éves előfizetés közül választhatnak.A levéltári iratanyagok az e-archivum.pecsiegyhazmegye.hu oldalon keresztül hozzáférhetőek.