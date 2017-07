A víz összeköti az embereket a képernyők előtt: stabilan magas nézettség mellett zajlanak a vizes világbajnokság élő közvetítései az M4 Sporton. Szerda este az úszásé volt a főszerep.



651 ezren nézték szerdán 18.25-től a női 200 méter pillangó elődöntőjét, amely 21,1 százalékos közönségaránynak felelt meg. A férfi 200 méteres pillangó döntőjét este hatkor 621 ezer néző követte nyomon élőben, amely 22 százalékos közönségarányt jelentett a nemzeti sportcsatornának.



A női 50 méter hátúszás elődöntőjét 17.51-től 592 ezren nézték, 22 százalékos közönségarány mellett. A férfi 50 méteres mellúszás döntőjét 550 ezren látták, amely 18,4 százalékos közönségaránynak felelt meg.



A szerda este fél 6-tól fél 8-ig tartó műsorsáv versenyszámainak élő közvetítése kivétel nélkül félmillió feletti nézőszámot hozott az M4 Sportnak.



Ahogyan eddig is, úgy ezután is az M4 Sport egészen július 30-ig minden vizes vb-vel kapcsolatos eseményt megmutat és minden magyar érintettségű versenyről helyszíni élő közvetítéssel, vagy körkapcsolással számol be, továbbá a nap végén terjedelmes összefoglalókban mutatják meg nézőiknek a teljes nap összefoglalóit. Az élő közvetítéseken kívül extra tartalmak is elérhetőek az m4sport.hu online felület látogatói vagy az M4 Sport telefonos alkalmazás felhasználói számára, ahogyan az M4 Sport Facebook-oldala is rejteget extra élményeket.



A közmédia az elmúlt napokhoz hasonlóan a nézőket is bevonja a közvetítésbe, a legjobb #vizosszekot hashtaggel ellátott Facebook és Instagram üzeneteket a csatorna a képernyőn is megmutatja.