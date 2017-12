Álomszép nővé cseperedett Eminem kislánya - szexi fotó

Karácsonykor ünnepli a születésnapját Eminem kislánya, aki már nem is annyira kicsi, hiszen most tölti be a huszonkettőt.





Hailie Jade Scott Mathers azóta meseszép nővé cseperedett, jól mutatja ezt az a fénykép is, amit a születésnapja alkalmából – a jeles esemény előtt két nappal – megosztott az Instagramján -



Eminem 12 esztendővel ezelőtt írt egy dalt lányához. A Mockingbird című szám klipjét családi felvételek teszik teljessé.