Az év ön­életrajzát írta meg Budavölgyi Bálint, az egész internet az ő munkáján kacag -A 25 esztendős Bálint junior webprogramozó, aki fél éve szeretett bele a programozásba, de mint írja, ez idő alatt 37 év releváns munkatapasztalatra tett szert. Az is kiderült, hogy dolgozott már Skóciában is, mint pultos:Később erősségeire tér ki a nagykanizsai fiatalember, ilyennek tartja a páratlan végtagi differenciáltságot, vagyisBálint becsületes jelentkezőként gyengeségeiről is írt önéletrajzában, miszerint képtelen megnyalni a kö­nyökét, és csak részegen beszél csehül.megkereste a fiatal pályakezdőt, aki elmondta: bombázzák az állásajánlatokkal, csak ott utasították el, ahová ő szeretett volna menni.- Százhatvan e-mailt kaptam, többsége nagyon komoly. Persze volt, aki ácsnak vagy festőnek hívott, mondván szórakoztató lehetek. De örülnék, ha a lakóhelyemről is jönne, mert nagyon vonzó Málta vagy Amszterdam, de szívesen maradnék itt, Nagykanizsán - mesélte a kreatív szerző a lapnak.