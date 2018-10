Boldog születésnapot! 30 éves az egyik legbűbájosabb Oscar-díjas színésznő

Október 3-án töltötte be 30. életévét Alicia Vikander Oscar-díjas svéd színésznő.



A svéd és finn ősökkel büszkélkedő színésznő Göteborgban született, és gyermekkora egyáltalán nem volt szokványos. Színésznő anyja és pszichiáter apja útjai nem sokkal születése után elváltak, Alicia a két szülői ház között nőtt fel. Amikor anyjánál töltötte az időt, az egykék életét élte, ha apjánál lakott, akinek négy különböző asszonytól születtek gyermekei, a nagycsalád nyüzsgését élvezte. Erre a távolról sem unalmas korszakra a színészi pályáját előkészítő ujjgyakorlatként tekint: a teljes elzártságból, a forgatás felfokozott, néha fullasztó légköréből könnyedén lép át a filmbemutatók, interjúk, fotózások mozgalmas világába. A szívósságot és kitartást a Svéd Királyi Balettiskolában tanulta, ahová tizennyolc éves koráig járt. Szólótáncos karrierjét mégis színészi pályára cserélte, mert "már nem égette belülről a tánc."



Nem volt ismeretlen előtte a színház, hétévesen közönség elé állt Björn Ulvaeus és Benny Andersson, a két ABBA-tag egyik musicaljében, majd feltűnt A muzsika hangjában és A nyomorultakban is. Néhány rövidfilm és televíziós szereplés után a svéd közönség az Andra Avenyn című tv-sorozatban szerette meg. Első főszerepét huszonkét évesen kapta a Tiszta című svéd filmdrámában, egy fiatal lányt alakított, akinek problémás múltját és sivár életét egy pillanat alatt változtatja meg a klasszikus zenével való találkozása. A felnőtté válás fájdalmas tapasztalatait nyersen bemutató filmben kiemelkedő teljesítményt nyújtott, amit a svéd filmszakma díjjal jutalmazott.



Londonba költözött, meghallgatásokra járt, és amíg barátai szórakoztak, kitartóan gyakorolta a helyes kiejtést egy-egy angol nyelvű filmszerep kedvéért. 2012-ben Joe Wright kiválasztotta a már többször filmre vitt klasszikus, az Anna Karenina egyik szerepére, mert lenyűgözte a színésznő "könyörtelen perfekcionizmusa". Ugyanebben az évben Mads Mikkelsen mellett villantotta meg tehetségét a 18. századi Dániában játszódó kosztümös történelmi filmben, az Egy veszedelmes viszonyban. 2012-ben az Oscar-versenyen Dániát ez a dráma képviselte a legjobb idegen nyelvű film kategóriában. Ezután szép lassan kezdték megismerni a nevét, egyre több filmben láthatta a publikum. 2014-ben került a mozikba Az ifjúság végrendelete. Az alkotás Vera Brittain I. világháborús memoárján alapul, amely elsőként mutatta meg női szemmel a világot megrázó történelmi eseményt. Vikander az írónői babérokról álmodozó öntudatos Vera bőrébe bújt, aki minden erejét latba vetve kiharcolt magának egy oxfordi ösztöndíjat, majd a háború miatt tanulmányait félbeszakítva önkéntes ápolónőnek állt.



2014-ben fejezte be az Ex Machina forgatását Domhnall Gleesonnal és Oscar Isaackel. Alex Garland filmje a korábban már számtalanszor feldolgozott mesterséges intelligencia témakörét merőben más megvilágításba állította, és azt a filozofikus kérdést feszegette, vajon az ember által alkotott mesterséges létforma mivé fejlődhet, képes-e felülemelkedni a programján, vagy ugyanolyan tökéletlen lesz, mint az ember. A színésznő előadása elhomályosította két zseniális színészkollégája játékát is, teljesítményéért Golden Globe- és BAFTA-díjra jelölték. 2015-ben megakadt rajta Guy Ritchie rendező szeme és Az U.N.C.L.E. embere című akciófilm hűvös, laza női főszerepével bízta meg.



Szerepválasztásaiban mindig két mankóra támaszkodik: szülei véleményére és a saját megérzésére. A nagy áttörés évében, 2015-ben válaszút elé került, és mindkét mankójára szüksége is volt, bár a véletlennek sorozata is neki kedvezett. Tom Hopper A dán lány című életrajzi filmjéhez keresett női szereplőt Eddie Redmayne mellé. Lili Elbe és felesége igaz történetét feldolgozó mozi egy festőházaspár életét tárja elénk, amelyben a férfi rájön, hogy hátralevő életét nőként szeretné leélni, és fizikailag is nővé alakíttatja magát. A másik felkérés Derek Cianfrance rendezőtől érkezett, aki a Fény az óceán felett című filmjéhez a férfi főszereplő Michael Fassbender mellé őt szemelte ki.



Mindkét szerepre igent mondott és szerencséjére, végül mindkét vállalását teljesíteni tudta. Az elsőért 2015-ben Oscar-díjat nyert a legjobb női mellékszereplő kategóriában, a második forgatása közben utolérte a szerelem: Fassbenderrel 2017-ben kötött házasságot Ibizán. A házaspárnak, azóta két otthona is van, egy Lisszabonban és egy Londonban. Az évet Louis Vuitton koronázta meg azzal a kéréssel, hogy Michelle Williams, Jennifer Connelly és Charlotte Gainsbourg után legyen a luxusmárka arca.



2016-ban újra Matt Damonnal a főszerepben debütált a Jason Bourne franchise ötödik folytatásában. Vikander, azaz Heather Lee ezúttal a CIA cyber-részlegének vezetőjeként igyekezett megtalálni az ügynököt. 2017-ben ismét egy kosztümös romantikus drámára vállalkozott, melynek szerelmi szálához és cselszövéseihez a 17. századi tulipánlázban égő Amszterdam adta a hátteret. Az Oscar-díjas Christoph Waltzot is felvonultató mozit mindössze közepesre értékelte a kritika, és az egész év termése gyengébben sikerült. Ekkor forgatta az Euphoriát és a Merülés a szerelembe című Wim Wenders-filmet, amely a rendező hatalmas tudása ellenére is csalódást okozott. 2018-ban került a mozikba az új Tomb Raider, amelyben Angelina Jolie után Vikander keltette életre az akcióhősnő, Lara Croft alakját.



Legközelebb 2019-ben láthatjuk egy Wash Westmoreland rendezésében készülő misztikus filmben a The Earthquake Birdben, amelyben egy japánban élő angol lányt alakít, akit gyilkossággal gyanúsít a tokiói rendőrség.