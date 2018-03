Botrány a palotában Meghan Markle félmeztelen fotói miatt

kép: BorsOnline

Topless videókkal zsarolja Harry herceg jövendőbelijét egy portál. A felvételekről azt állítják, hogy valódiak. A képeken Meghan Markle sétálgat pucér felsőtesttel a tengerparton, egy másikon pedig egy törölközőbe csavarva pezsgőzik egy hotelszobában. Mivel a kezén ott egy karkötő, amiről úgy tudni, Harry-é volt, a felvételekről azt állítják, valódiak. - írja a BorsOnline A Buckingham Palotában máris kitört a botrány a félpucér videók miatt, még úgy is, hogy elképzelhető, nem valódiak. Harry herceg perrel fenyegette meg a portált, melyről azt is rebesgetik, hogy kapcsolatban áll az Iszlám Állammal. A portálon egyébként azt követelik, hogy a királynő vonja ki a brit csapatokat a szent muszlim földről.Az eset rányomhatja a bélyegét a májusi esküvő előkészületeire, de sokat árthat a királyi jegyespár kapcsolatának is.