Csak az első félévben ötmillió új vírus fertőzi a számítógépeket

Csaknem ötmillió új számítógépes vírus került ki az internetre az idei első fél évben, ami 60 százalékos növekedést jelent az előző év első feléhez képest - közölte a G Data szerdán az MTI-vel.



A statisztika szerint ma egy számítógépet átlagosan 47,4 támadás ér félévente. Ezek 78 százaléka potenciálisan kéretlen programokhoz (PUP) kapcsolódik, a maradék pedig valódi kártevőkhöz, többségükben trójai vírusokhoz és reklámprogramokhoz.



A PUP-ok többnyire kéretlenül, valamilyen más alkalmazással együtt települnek a számítógépekre, ráadásul nem is okoznak közvetlen kárt: a webes böngészést figyelik, kéretlen hirdetéseket jelenítenek meg, vagy adott weboldalakra térítik el a felhasználókat.



Az úgynevezett trójai vírusok a legveszélyesebb kártevők, mivel azok olyan rosszindulatú programok, amelyek mást tesznek a háttérben, mint amit a felhasználóknak mutatnak. Kémkedésre adhatnak lehetőséget a támadóknak (hackereknek) és súlyos károkat okozhatnak a megfertőzött számítógépen tárolt fájlokban.



A legtöbbször támadott platform továbbra is a Windows, méghozzá 99 százalékot meghaladó aránnyal - olvasható a vírusvédelemmel foglalkozó cég közleményében.



A G Data statisztikája szerint a hírhedt zsarolóvírusok aránya még a 0,1 százalékot sem éri el a többi kártevő között, ennek ellenére ezek a fájlokat titkosító és váltságdíjat követelő kártevők világszerte dollármilliárdokban mérhető kárt okoztak az elmúlt években.



A sajtó is kiemelten foglalkozott velük, aminek az oka, hogy míg a legtöbb kártevőt a csendes, háttérben történő működésre optimalizálják a készítői, a zsarolóvírusokat agresszív magatartásra tervezték.